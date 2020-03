Le chef de Leicester affirme que Liverpool offre 22 millions de livres sterling pour un club turc de 24 ans – HITC

Le chef du recrutement de Leicester City, Lee Congerton, a été stupéfait par le gardien de but de Trabzonspor Ugurcan Cakir, mais se dirige-t-il vers la Premier League?

Leicester City semble avoir émergé comme une destination potentielle pour le gardien de but turc Ugurcan Cakir avec le chef du recrutement Lee Congerton en délire sur la star de Trabzonspor lors d’une interview pour le Karadeniz Gazete – tout en confirmant apparemment une offre de Liverpool.

Il se passe à peine une journée en ce moment sans que Cakir soit lié à un déménagement à gros budget dans l’un des clubs les plus prestigieux d’Angleterre.

Le joueur de 24 ans a été pressenti pour rejoindre Newcastle United, Wolves, Southampton, Tottenham et Chelsea au cours d’une saison exceptionnelle dans sa patrie.

Les champions d’Europe Liverpool sont également apparemment intéressés malgré la forme stellaire du numéro un brésilien Alisson Becker à Anfield. Le président de Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, a récemment suggéré que les Reds avaient fait une offre (football turc).

Alors que le mercato estival n’est pas loin, le responsable du recrutement de Leicester a fait des commentaires très intrigants sur l’un des jeunes les plus convoités d’Europe.

“L’un des meilleurs gardiens de but que j’ai vus de ma vie”, a ironisé Congerton, clairement impressionné. “Je me demandais qui était le gardien de but que Liverpool a offert 22 millions de livres sterling (pour).”

Il reste à voir si Congerton recommandera Cakir à Leicester.

À Kasper Schmeichel, Brendan Rodgers a déjà un stoppeur de haut niveau à sa disposition, bien que peu au King Power reprochent au numéro deux Danny Ward d’avoir poussé pour un nouveau départ, le Gallois n’ayant pas réussi à faire une seule apparition en Premier League en près de deux ans dans les Midlands.

Et les fans de Liverpool seront certainement intrigués par les affirmations de Congerton selon lesquelles Anfield proposait une offre de 22 millions de livres sterling.

Cakir pourrait-il combler un vide en forme d’Adrian dans l’équipe de Jurgen Klopp avec le vétéran espagnol pressenti pour rejoindre le Real Betis (Estadio Deportivo)?