Le chef de Leipzig est optimiste pour garder Timo Werner loin de Liverpool

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 9h30

Le directeur sportif de RB Leipzig, Markus Krosche, a versé de l’eau froide sur la spéculation que Timo Werner quittera la Bundesliga cet été.

L’attaquant allemand Werner a été sensationnel pour l’équipe de Julian Nagelsmann cette saison, marquant 28 fois et on pense qu’il est sur le radar de nombreux clubs, dont Liverpool.

Le Mirror rapporte que Chelsea a enregistré son intérêt, tandis que Manchester United et le Real Madrid ont également été liés.

Krosche est cependant calme quant à l’avenir du joueur et a déclaré à Bild: “Il n’y a pas beaucoup de choses qui le poussent à nous quitter.”

Krosche a même déclaré que Leipzig n’avait toujours pas répondu à Werner.

“Il n’y a rien du tout”, a-t-il ajouté. «Mais il est normal que Timo se concentre sur les autres clubs. Il joue une très, très bonne saison et marque très, très souvent

«Timo a un contrat à long terme et il n’y a pas beaucoup de choses qui le poussent à nous quitter.

«Nous jouons en Ligue des champions, nous avons une super équipe d’entraîneurs et nous voulons toujours accomplir beaucoup.»

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, serait un grand fan de Werner, bien qu’il ait refusé d’admettre autant la semaine dernière.

“Comme toujours, nous n’avons rien à dire à ce sujet, mais je préfère que lorsque les joueurs parlent de nous, ils soient positifs, plutôt que de dire” nous sommes le dernier club auquel ils iraient “.

“Donc, de ce point de vue, c’est agréable, mais il n’y a rien d’autre à dire”, a déclaré l’Allemand.

La semaine dernière, Kaveh Solhekol, «initié» de Sky Sports, a déclaré que «l’avenir de Werner était entre les mains de Klopp».

Le journaliste a déclaré que Werner “favorise un déménagement à Liverpool” et tant que Klopp décide d’activer sa clause de libération de 50 millions de livres sterling et le convainc qu’il jouera, un accord sera conclu.

Contrairement à Klopp, Werner a alimenté le transfert de Liverpool en déclarant son admiration pour les Reds et Klopp.

“Je sais que Liverpool est la meilleure équipe du monde en ce moment et quand vous êtes lié à cette équipe, cela me rend très fier”, a-t-il déclaré après son but contre les Spurs le mois dernier, alors qu’il a également qualifié Klopp de “meilleur entraîneur le monde”.

Cette semaine, Werner a envoyé Twitter en crise après désabonnement des quatre comptes il a suivi sur la plate-forme de médias sociaux, avec l’un d’eux sa propre équipe RB Leipzig.