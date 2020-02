Le chef de Leverkusen fait allusion à un possible déménagement estival pour Liverpool

Date de publication: Mardi 18 février 2020 9:03

Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Rudi Voller, a suggéré que Kai Havertz pourrait quitter le club de Bundesliga cet été.

Le milieu de terrain offensif de 20 ans a fait irruption sur la scène en 2016/17, mais a connu sa meilleure année à ce jour en 2018/19, marquant 20 buts et enregistrant quatre passes décisives dans toutes les compétitions.

Cela a suscité un intérêt pour les jeunes talents passionnants de toute l’Europe avec Liverpool serait l’un des clubs qui ont manifesté leur intérêt.

Certains rapports suggèrent même que les Reds ont vu une offre pour le joueur rejetée l’été dernier, tandis que Leverkusen aurait également été attend une offre des dirigeants de Premier League pour leur possession en janvier, mais cela ne s’est jamais concrétisé.

Jusqu’à présent, le club allemand a réussi à garder le jeune talent passionnant au BayArena, mais les commentaires de Voller, comme indiqué sur Objectif, pourrait signifier qu’ils sont prêts à profiter de l’international allemand.

Il a déclaré: «Je suis heureux que nous ayons encore tenu [on to Kai Havertz] cette année.

“Nous verrons à quoi ça ressemble en été. Il a encore un contrat jusqu’en 2022 – ce sont bien sûr les faits classiques.

«Il y avait déjà de l’intérêt pour l’été, mais nous lui avons dit que ce serait bien pour lui de rester avec nous pour une autre année. Et c’était la bonne décision. »

Havertz n’a pas été aussi efficace devant le but ce trimestre, marquant six buts et aidant deux fois jusqu’à présent.

Cela n’a pas découragé les prétendants potentiels, cependant, avec Liverpool, le Bayern Munich et une équipe espagnole, censée être le Real Madrid ou Barcelone, selon la rumeur, toujours désireux de conclure un accord.

En raison de son contrat ayant encore plus de deux ans à courir, Leverkusen serait bien placé pour apporter des frais de transfert élevés s’ils décidaient de vendre, avec un chiffre d’environ 85 millions de livres sterling qui serait le prix demandé.

Pendant ce temps, pundit Jan Aage Fjortoft a affirmé que l’équipe de Jurgen Klopp est désormais favorite pour signer une autre star de la Bundesliga, Timo Werner, de RB Leipzig.