Le chef de l’UEFA commente les ligues européennes 2019-2020 en période de pandémie

Cela fait maintenant officiellement deux semaines et change depuis que la Fédération royale espagnole de football a suspendu la Liga cette saison à la suite de l’évolution de la pandémie de COVID-19. À compter de la dernière fois que le Real Madrid a joué, cela fait trois semaines. En l’absence de fin immédiate de la suspension, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a donné un aperçu des plans d’urgence et des réflexions en cours dans les coulisses de l’organe directeur du football européen.

Le chef de l’UEFA a fixé la fin du mois de juin comme une sorte de délai provisoire pour sauver la saison en cours. En Liga, la position actuelle du Real Madrid signifie qu’il n’y a pas beaucoup de consternation d’un point de vue purement sportif si la saison était abandonnée. Contrairement à l’Angleterre et à certaines autres ligues où la position de leader signifie qu’ils seront beaucoup plus sensibles à la décision d’annuler la saison 2019-2020, il n’y a pas de leader clair en Espagne.

La question devient un peu plus compliquée lorsque vous vous déplacez plus loin sur la table en raison de la qualification de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Et cela devient encore plus compliqué quand on regarde la totalité du système des ligues de football en raison de la promotion / relégation et des effets d’entraînement dans toutes les différentes ligues et compétitions espagnoles. Les discussions sur l’approche à adopter deviendront probablement un sujet d’intérêt intense à mesure que nous nous rapprocherons de la reprise des compétitions sportives.