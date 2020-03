Le chef de l’UEFA révèle trois projets pour terminer la saison, mais fait une admission clé

Date de publication: samedi 28 mars 2020 6:54

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin admet que la saison 2019-2020 devra peut-être être abandonnée si aucune de ses trois solutions potentielles ne fonctionne.

Le football à travers l’Europe s’est arrêté à la suite de la pandémie de coronavirus, ce qui conduit à l’incertitude quant à savoir si la saison pourra se terminer ou non.

La FA a déjà annoncé que certaines divisions non-ligue ont été déclarées nulles et non avenues pour 2019-20, ce qui fait craindre que cela ne se produise dans les ligues supérieures – détruisant potentiellement les efforts d’équipes comme Liverpool, qui était à quelques centimètres d’un premier titre de Premier League lorsque la saison a été interrompue.

Il a déjà été suggéré que les équipes pourraient avoir à jouer tout l’été pour accueillir les matchs restants, bien que la réponse à ce calendrier épuisant n’ait pas été particulièrement positive.

Maintenant, le chef de l’UEFA Ceferin a révélé qu’il souhaitait idéalement que l’action reprenne – tout en admettant que ses efforts pouvaient être vains.

“Personne ne sait quand la pandémie prendra fin”, a-t-il déclaré à La Repubblica (via Sky Sports).

«Nous avons un plan A, B ou C: redémarrer à la mi-mai, en juin ou fin juin.

«Si nous ne pouvions pas faire quoi que ce soit, la saison serait probablement perdue. Il y a aussi la possibilité de terminer cette saison au début de la prochaine, qui serait alors reportée, commençant un peu plus tard.

«Nous sommes en contact avec les ligues, les clubs, il y a un groupe de travail et nous verrons quelle solution est la meilleure pour tous. Nous devons attendre, comme tout autre secteur. »

Interrogé sur la possibilité de reprendre l’action à huis clos une fois qu’il est suffisamment sûr, Ceferin pense que cela devrait être le dernier recours – mais ce serait mieux que de mettre fin à la saison.

“Il est difficile d’imaginer tous les matchs à huis clos, mais pour l’instant nous ne savons même pas si nous reprendrons, avec ou sans fans.

«S’il n’y a pas d’autre alternative, il vaudrait encore mieux conclure les ligues. Je peux dire que je ne pense pas à organiser les finales de la coupe d’Europe à huis clos.

«En ce moment dramatique, la chose la plus importante est la santé et sortir de cette crise. L’interruption du football symbolise l’arrêt de l’Europe et du monde.

“Le football européen est fortement uni.”