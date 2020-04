Le chef de l’UEFA révèle un point d’arrêt pour la fin de la Ligue des champions

Date de publication: samedi 4 avril 2020 à 7h58

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a fixé un délai pour les conclusions de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Les deux compétitions ont été reportées indéfiniment au milieu de l’épidémie de coronavirus, et l’action à travers le continent a été suspendue.

On ne sait pas encore quand les tournois reprendront, mais l’instance dirigeante fera sans aucun doute tout son possible pour parvenir à une conclusion – ayant menacé d’exclure des équipes de ligues annulées prématurément.

Ceferin a maintenant clarifié la position de l’UEFA sur l’achèvement de leurs compétitions internationales, déclarant à ZDF en Allemagne: «Il doit se terminer d’ici le 3 août, à la fois pour les Champions et la Ligue Europa. C’est une situation extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes donc flexibles sur les dates et les heures de coup d’envoi. Si la crise s’améliore plus tôt, nous pouvons commencer plus tôt. »

Si la Ligue des champions ne peut pas être achevée dans son format actuel, il a été suggéré qu’un match de barrage entre quatre ou huit équipes pourrait la remplacer – mais Ceferin dit qu’il reste encore beaucoup de temps à l’UEFA pour prendre la bonne décision.

«Nous pourrions jouer avec le système actuel, ou dans un match unique joué sur un terrain neutre. Pour l’instant, ce n’est qu’une option pour jouer avec un Final Eight ou un Final Four.

«La seule mauvaise décision que nous pourrions prendre maintenant serait de jouer de manière à mettre en danger la santé et la sécurité des joueurs, des supporters et des arbitres. Cependant, si nous sommes dans des conditions sécurisées, je ne vois pas le problème. “