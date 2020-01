Le chef d’orchestre De Paul, Mandragora à revoir: les notes de TMW

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Milan-Udinese 3-2 (6 ‘Stryger Larsen, 48’ et 93 ‘Rebic, 72’ Theo Hernandez, 85 ‘Lasagne)

Musso 6 – Parer la parabole avec une autre performance importante de sa saison. Il ne peut cependant rien faire et rien devant les trois buts de l’AC Milan qui valent le retour.

Stryger Larsen 7.5 – Aussi précis qu’un tireur d’élite en battant le filet depuis l’extérieur de la surface après la folie sortante de Donnarumma, il pousse à droite pendant 90 minutes et se donne également l’aide pour le 2-2 de Lasagne. Le meilleur du domaine chez les bianconeri, cela ne fait aucun doute.

Becao 5.5 – Rocheux et difficile à surmonter, il retrouve l’AC Milan après son premier but en Serie A et se porte plutôt bien. En difficulté, comme tous ses confrères du département défensif, à l’occasion du 3-2.

Troost-Ekong 5.5 – Provisoire avec un résultat de sauvegarde en première mi-temps et habile à marquer de près sur Ibrahimovic, mais en finale, Rebic est trop seul coupable pour se libérer du tir dans la zone et mettre en sac le but du match.

Nuytinck 6 – Il ne dédaigne pas de sortir de la pression du ballon et du pied et bloque plusieurs fois le chemin des attaquants milanais. Ce n’est pas un hasard si l’Udinese s’effondre précisément en son absence (À partir de 78 ‘Nestorovski s.v.).

Sema 5.5 – En première mi-temps, il semble pouvoir remporter le duel avec Conti les mains baissées, mais il chute dramatiquement à la distance et finit souvent par avoir le pire sur cette bande du peloton (Depuis 88 ‘Ter Avest s.v.).

De Paul 6.5 – Il est le meneur de jeu de l’Udinese, un rôle que l’Argentin joue à la perfection en organisant la manœuvre comme un chef d’orchestre. Des applaudissements, en particulier, sa triangulation avec Stryger Larsen menant au 2-2 de Lasagne.

Mandragora 5.5 – Mieux en seconde période, avec une paire d’inserts pointus qui confondent l’arrière milanais. Mais il aurait eu besoin de quelque chose de plus, surtout dans ce ballon de but non exploité face à face avec Donnarumma.

Fofana 6 – Entièrement redécouvert, toujours grâce aux soins Gotti. Sa vitesse et son intensité sont fondamentales sur la contre-attaque de cette équipe, ainsi que son physique dans l’interdiction.

Okaka 6 – Généreux et débordant physiquement, il garde toujours la défense de Milan occupée en favorisant les incursions de son partenaire dans le crime Kevin Lasagna. En plus de cela, il y a aussi une belle tentative neutralisée par Donnarumma (Depuis 90 ‘De Maio s.v.).

Lasagne 7 – Thorn du côté constant, grâce à lui Udinese a sa meilleure arme sur la contre-attaque. Magnifique la tête avec laquelle il ruine temporairement le parti de Milan en finale pour le 2-2, en vitesse il a peu d’égaux en Serie A.