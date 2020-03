Le chef du Bayern dénonce un reportage sur un accord avec le défenseur de Man City

Date de publication: samedi 28 mars 2020 5:10

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a condamné les informations selon lesquelles il serait disposé à offrir David Alaba à Manchester City dans le cadre d’un échange avec Leroy Sane.

Les géants allemands suivent Sane depuis plus d’un an, et avec son contrat expirant en 2021, cet été pourrait être le moment idéal pour eux de bouger.

De récents rapports suggéraient qu’ils tentaient de négocier un accord d’échange avec City qui verrait le défenseur Alaba se diriger vers le stade Etihad, l’Autrichien étant également lié à cette décision depuis un certain temps.

Cependant, ces affirmations ont été rejetées par le chef du Bayern Rummenigge, qui les a qualifiées de «fantastiques».

“J’ai entendu dire que des rumeurs circulent selon lesquelles nous aimerions remettre David Alaba à Manchester City en échange de Leroy Sane”, aurait-il déclaré dans le Daily Mirror.

“De plus, je dis très clairement: c’est le conte de Grimm et cela n’a rien à voir avec la réalité.

“Je voudrais dire très clairement que ce n’est pas du tout une option pour le Bayern, nous ne sommes pas dans le bazar.”

Sane est censé rester ouvert à l’option de retourner en Allemagne, bien qu’il semble que le Bayern ne soit pas prêt à faire des sacrifices pour le débarquer.

Alaba n’est pas le seul joueur à avoir été lié à un mouvement dans la direction opposée, avec Pep Guardiola dit aimer aussi l’ancien homme d’Arsenal Serge Gnabry après sa renaissance de carrière à Munich.

L’ailier du Bayern, Kingsley Coman, a également été suggéré comme remplaçant sain d’esprit pour City, bien qu’il reste à voir si Rummenigge serait disposé à orchestrer un tel accord.