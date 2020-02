Le chef sportif explique pourquoi Fernandes a déménagé à Man Utd plutôt que les Spurs

Date de publication: vendredi 7 février 2020 15h07

Le président du Sporting Lisbon Bruno Varandas a expliqué pourquoi le club portugais avait rejeté une offre de Tottenham pour Bruno Fernandes.

Varandas a déclaré qu’il avait initialement prévu de vendre Fernandes l’été dernier, mais a décidé de ne pas le faire lorsqu’aucune offre appropriée n’a été faite.

Fernandes finalement a obtenu un transfert de 68 millions de livres sterling à Manchester United après avoir conclu un accord de cinq ans et demi.

Mais les choses auraient pu tourner différemment si le Sporting avait réduit son prix demandé et accepté l’approche de Tottenham pour le milieu de terrain l’été dernier.

“Fin juin, nous avions pris conscience que nous allions vendre Bruno”, a déclaré Varandas au journal portugais Record.

«Nous avions déjà signé Camacho, Rosier et Vietto, et nous voulions faire venir un attaquant et un milieu de terrain pratiquement fermés. Les quatre derniers jours de ce marché ont été les pires de ma présidence, c’est à ce moment-là que j’ai réalisé que nous n’avions pas vendu Bruno Fernandes.

«La vente de Bruno a été très conditionnée par son retour. Si le Sporting refusait une offre de 35 millions d’euros, il faudrait donner 5 millions d’euros à son agent. Cette clause a été rendue publique de manière irresponsable. C’était l’une des choses qui nous a sérieusement pénalisés. Et ce n’est que dans cette fenêtre que le Sporting a enlevé ce poids de nos épaules, pour aller négocier. »

Varandas a déclaré que la vente de Fernandes était nécessaire parce que Sporting devait faire 115 millions d’euros pour rester à flot financièrement.

“Il n’y a pas de joueurs non négociables”, a ajouté Varandas. «Bruno Fernandes en est la preuve. Et c’était une obligation. Nous ne pourrions pas atteindre 115 millions d’euros sans [selling] lui. Avec la vente de janvier, pour 63 M € pratiquement certaine, il a été démontré que nous avions bien fait de résister et de ne pas accepter la proposition de Tottenham. »