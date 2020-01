Le Chili cherche à se qualifier contre l’Argentine »Press Football

Vendredi 24 janvier 2020

La troisième équipe du Red ’Sub 23 pour la phase pré-olympique qui se jouera en Colombie le mettra face à face avec l’Argentine qui cherche à aller plus loin pour le classement à la prochaine étape de la compétition. Le duel sera joué à 22h30 depuis le Chili et Polla l’amène en tant que Xperto Single Party.

Le Chili U23 sera mesuré contre l’Argentine U23 ce vendredi à 22h30 de notre pays au stade Hernán Ramírez Villegas pour la troisième date des Jeux pré-olympiques en Colombie. Le «Roja» vient de deux victoires consécutives qu’il a en tant que leader du groupe A. Alors que le trans-andin a vaincu les «producteurs de café» à leurs débuts et a eu la dernière date libre. Une victoire de l’un ou de l’autre ouvrira donc la voie à la qualification pour la phase finale. Par conséquent, ce duel Bite apporte comme Soirée Xperto unique

Un triomphe pour les Chiliens, paiera 3,05 le pari; Un match nul paiera 3,10, tandis qu’une victoire argentine (favorite) paiera un facteur de 1,52 fois la mise. N’oubliez pas que vous pouvez parier sur www.xperto.cl, Xperto Mobile -application pour smartphones- et dans les agences Polla du pays.



– FACTEUR MAC ALLISTER

Le talentueux flyer de Boca Juniors, Alexis Mac Allister, est l’une des plus grandes figures de cet «albiceleste» combiné avec Adolfo Gaich. Cependant, ce classique des Andes sera perdu pour avoir reçu un carton rouge dans le match contre la Colombie où il était le meilleur joueur du match. Par conséquent, l’Argentine est quelque peu réduite au duel contre le Chili.

– LE CHILI ARRIVE À RACHA

Ceux dirigés par Bernardo Redín, avant tout, sont les leaders du groupe A et arrivent de deux victoires en ligne contre l’Equateur et le Venezuela. Bien que maintenant, il doit faire face à l’une des puissances de ce côté du monde et ne rendra pas les choses faciles. Une victoire chilienne laisserait le ‘Rouge’ presque qualifié pour la phase finale.

– PARITÉ À DUELOS SUB 23

Étonnamment, l’Argentine dans cette catégorie est égalée au Chili dans l’histoire. Ils ont joué cinq fois en enregistrant une victoire pour chacun des trois tirages, de sorte que le duel d’avoir un gagnant inégera le record en leur faveur.