Le Chili contre le Venezuela aux Jeux préolympiques »Pressfootball

Lundi 20 janvier 2020

L’équipe nationale vient d’une victoire retentissante contre l’Équateur et affrontera le Venezuela qui fera ses débuts en Colombie pour le deuxième tour des Jeux préolympiques, où les officiels de Redín chercheront à suivre les leaders du groupe A. Consultez ici les options de paris.

Ce mardi 21/1 à 20h00, l’équipe nationale chilienne des moins de 23 ans affrontera son duo vénézuélien, pour la deuxième journée des Jeux pré-olympiques, tenue en Colombie, pour une place aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. équipe nationale, veut ratifier la bonne image qu’il a laissée à la première date de la compétition contre l’équipe vinotinto qui cherche à surprendre et à ajouter sa première victoire. Pour cela et plus encore, c’est une soirée Xperto unique.

Une victoire pour le «Rouge» rapporte 1,72 du pari. L’égalité entre les deux équipes porte le montant à 2,75. Enfin, un triomphe de l’équipe nationale vénézuélienne paiera 2,80. N’oubliez pas que vous pouvez parier sur www.xperto.cl, Xperto Mobile – application pour smartphones – et dans toutes les agences Polla du pays.

– UN GRAND DÉPART

L’équipe nationale vient d’une victoire éclatante contre l’équipe équatorienne, montrant un haut niveau et se consolidant comme l’un des favoris pour prendre le groupe. Entre les mains du duo Iván Morales et Nicolás Guerra, le «Roja» veut continuer en tête du classement.

– YEFERSON SOTELDO, LA VENEZUELAN STAR

L’ancien dépliant de l’Université du Chili apparaît comme la grande figure de la combinaison combinée vinotinto ». Ses 52 matches à Santos et 12 scores dans des tournois brésiliens font de lui la carte de but principale de l’équipe Amleto Bonacorso.

– RÉPÉTER LA HAZAÑA

L’équipe nationale vénézuélienne cherche à répéter la deuxième place historique de la Coupe du monde U-20 de 2017. La plupart des joueurs actuels de cette équipe sont les joueurs qui composent l’équipe des moins de 23 ans pour cette édition du Championnat pré-olympique, donc ils ont des outils pour s’énerver.