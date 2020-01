“Le Chili n’a jamais été un favori” »Pressfootball

Jeudi 16 janvier 2020

Le défenseur de l’équipe chilienne U23 a déclaré que l’équipe s’était bien préparée et qu’ils allaient avec toute l’illusion de faire un bon pré-olympique et de se qualifier pour les JO de Tokyo 2020. “Nous sommes convaincus que nous ferons très bien”, a déclaré le joueur appartenant à l’Union espagnole.

Le défenseur de l’Union espagnole et le Sub 23 “ rouge ”, Thomas Galdames, gardent les attentes intactes avec l’équipe dirigée par Bernardo Redín, qui jouera le championnat colombien pré-olympique le samedi 18 janvier, où l’équipe chilienne se battra pour atteindre Tokyo 2020 après une fin d’année compliquée.

«La vérité est que nous ne nous sentons pas désavantagés. Nous savons à quoi sert ce groupe et nous sommes ravis de nous qualifier pour les Jeux Olympiques. Et ce rêve n’est emporté par personne, car nous espérons que nous réussirons très bien », a déclaré le défenseur, se référant au manque de matches amicaux et de compétition après la flambée sociale dans le pays.

Le joueur de 21 ans a pleine confiance dans ce que peut faire l’équipe de tous, même s’il ne fait pas partie des candidats. «Le Chili n’a jamais été un favori. Il y a toujours l’Argentine, le Brésil et je pense qu’il semble bon qu’eux et nous nous soucions en silence de continuer notre travail », a-t-il ajouté.

Sur la préparation amicale avec des résultats positifs pour l’équipe nationale, Galdames espère capturer l’entraînement sur le terrain. “De la proue aux attaquants, je pense qu’ils verront un bon football qui se proposera dès la première minute et nous essaierons d’être une équipe très leader”, a-t-il conclu.

Le Chili partagera le rêve olympique sur les terres colombiennes contre l’Equateur samedi 18/01 à 20h30, avec la volonté de revenir au rendez-vous des rings après 20 ans d’absence. Le duel et tous ses détails vous pouvez suivre www.prensafutbol.cl et votre application disponible pour Android et iOS.

