Le Chili n’a pas pu atteindre le but et est tombé sur une Argentine efficace »

Samedi 25 janvier 2020

La distribution nationale a généré des opportunités et a dominé la possession du ballon mais n’a eu aucune efficacité contre le but rival, malgré des options de score claires. Le Chili était derrière l’Argentine dans le groupe A et aura la prochaine date libre.

Lors de la troisième date du groupe A de la phase pré-olympique Colombie 2020, le Chili s’est incliné 2-0 contre l’Argentine au stade Hernán Ramírez Villegas. L’équipe dirigée par Bernardo Redín n’était pas très bien dans la définition face au but rival et a fini par coûter les trois points contre une équipe trans-andine efficace.

Les premières minutes du match étaient pour le ‘Rouge’ qui dominait le contrôle du ballon et avait les chances les plus claires. Mais c’est l’équipe transandine qui a ouvert le score avec un tir de Nicolás Cataldo (8 ′) devant lequel rien ne pouvait être fait par Omar Carabalí.

Le duel se poursuivra sur le même ton tout au long de la première mi-temps et au début de la seconde. Tant et si bien que le Chili a réussi à dominer la possession du ballon avec une écrasante 70%. Malgré cela, à la minute 54, c’est Nehuén Pérez qui était chargé d’étirer les chiffres pour les directeurs de Fernando Batista et de décréter le 2-0 qui serait finalement définitif.

Ainsi, le Chili occupait la deuxième place du groupe A derrière l’Argentine elle-même. Les deux équipes ont 6 points mais les trans-andins ont une meilleure différence de buts. Le «Roja» aura la prochaine date libre et affrontera la Colombie le dernier jour, tandis que l’Argentine affrontera l’Équateur le lundi 27/1, qui est déjà éliminé.

