Le Chilien qui aurait pu être le successeur de Riquelme à Boca

Matías Zaldivia, actuel footballeur de Colo Colo, a donné son avis sur la comparaison entre Jorge Valdivia, qui était son partenaire au Cacique, et Juan Román Riquelme, qu’il a dû affronter en jouant à Arsenal.

“Valdivia est techniquement doué. S’il avait pris d’autres décisions au cours de sa carrière, il aurait pu atteindre les plus grands d’Europe et je le pense vraiment. Je l’ai vu faire des choses sur le terrain que je n’ai vu personne, sauf Riquelme, comme ces passes qui, selon vous, n’entrent pas et il vous dit de courir là-bas et d’aller de la même manière. Si vous commencez à bien tourner, je ne discuterai pas de ce qu’est Riquelme, c’est difficile à décider. Ce sont deux joueurs extraordinaires, mais je n’ai pas hésité, j’ai choisi le magicien toute ma vie“a déclaré le défenseur, en dialogue avec TyC Sports.

Et dans la même veine, il a admis que le Chilien 10 était à deux pas d’être un joueur de Boca: “Pendant un moment, le magicien m’a dit qu’il était très proche d’aller à Boca avec Román à la retraite. J’ai dit “oublie ça, là tu viens jouer.” Parce qu’il a une attitude formidable, il a joué pendant sept ou huit ans à Palmeiras et ils l’aiment là-bas. C’est un joueur qui peut calmement endurer la pression de ce qu’est Boca“

Pour sa part, Zaldivia a rappelé quand Riquelme l’a «dansé» sur un court: «C’était l’un des derniers matchs de Román à La Bombonera. J’en ai joué cinq et j’ai semblé être l’invité d’une sorte d’adieu. Ils nous ont battus 4-1 et j’ai J’étais un désastre. Ce jour-là, j’ai passé un très mauvais moment, c’était une fête pour eux. Même mes amis m’envoient des vidéos de ce jeu. Riquelme était aussi un autre gars capable de faire passer le ballon dans des endroits incroyables “, a-t-il conclu.