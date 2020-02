Le choix le plus simple, l’exemption la plus difficile. Simple-SPAL, le rêve est terminé

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Leonardo Semplici il n’est plus l’entraîneur de SPAL. Après deux cent dix-neuf matchs sur le banc d’Este, la promotion de C à B, de B à A, après deux arrêts historiques, n’est plus l’entraîneur de SPAL. Disculpé. “Le club tient à remercier monsieur Semplici et son équipe pour le travail qu’ils ont accompli et les résultats obtenus au fil des années”, le télégramme social dédié à l’entraîneur qui a ramené l’équipe au sommet après quarante-neuf ans.

Le doute surgit donc immédiatement, la question de savoir si la gratitude existe toujours dans le football. Ou si couler ensemble à la fin de l’année, avec le morceau qui semblait marqué aujourd’hui, aurait été un choix romantique mais peut-être illogique. Ou si le plus rationnel peut-être dire au revoir en été et choisir de nouvelles façons. Le SPAL est le dernier, dispenser l’entraîneur est le choix le plus évident, normal et facile, dans ces conditions.

Mais Semplici, pour ce qu’il a fait dans le passé, n’est pas un entraîneur normal, pour SPAL. Il a fait des miracles, des chefs-d’œuvre, il a entraîné la famille Este pour revivre un rêve. En été, il a perdu Lazzari au marché et Fares à la blessure. Le moteur de ses formations est l’outsider et cela fait défaut à son équipe. Les ailes, pour voler, encore. Le rêve a donc éclaté et la société a décidé de le publier. Ingraditude, choix logique, illogique, abandon d’un parcours romantique avec l’espoir d’un nouveau chef-d’œuvre. Elle se termine aujourd’hui, deux cent dix-neuf matchs plus tard.