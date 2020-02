Le clan Neymar défend la célébration de la fête d’anniversaire

Neymar célèbre sa fête d’anniversaire ce soir dans un endroit bien connu à Paris. Après avoir battu Montpellier et 48 heures après le match contre Nantes, Neymar a invité des proches, amis et collègues du PSG, dont l’entraîneur Thomas Tuchel, à la fête qui débutera à 23h et se terminera à 14h. tôt le matin

02/02/2020 à 12:54

Un parti qui a provoqué une grande controverse au point que Thomas Tuchel lui-même a dû suivre les critiques qu’il avait reçues pour l’avoir autorisé. Tuchel, qui avant Montpellier avait déjà des problèmes avec Mbappé, s’est défendu en disant qu’il n’était pas le père de Neymar pour lui interdire des choses. Il est précisément déjà dit que certains des invités déclineront l’invitation pour éviter des problèmes avec leur technicien.

Compte tenu de cette situation, des environs de l’attaquant brésilien, ils sont sortis pour défendre Neymar et la célébration de la fête d’anniversaire. “Il a toujours fêté son anniversaire, soit au Brésil, soit à Barcelone, & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; il n’y a aucune raison de ne pas rassembler ses amis lors d’une fête “, ont commenté l’environnement du joueur brésilien.