Le classement des footballeurs les mieux payés de France

Les onze joueurs de football les mieux payés du football français jouent au Paris Saint Germain (PSG), avec Neymar et ses plus de 3 millions d’euros par mois en tête, suivis de Kylian Mbappé, Thiago Silva, Edinson Cavani et Marquinhos.

Selon les estimations du journal “L’Equipe”, dans la liste des salaires les plus élevés de la ligue française publiée ce vendredi, la star brésilienne du PSG, pour laquelle son club a payé le plus gros record de l’histoire (222 millions d’euros ), facture 3 060 000 euros bruts par mois.

Ensuite, le jeune international français Mbappé est placé avec 1.910.000 euros; Le capitaine brésilien Thiago Silva avec 1 500 000; L’Uruguayen Edinson Cavani avec 1 345 000; le Marquinhos brésilien avec 1 200 000; l’Italien Marco Verratti avec 1 200 000; l’Argentin Angel Di Maria avec 1.100.000; et le Keylor Navas costaricien avec 1 000 000.

Les trois joueurs du PSG qui viendront plus tard – l’Italien Mauro Icardi (800 000), l’Argentin Esteban Paredes (750 000) et le Français Presnel Kimpembe (670 000) – n’atteignent pas le seuil du million d’euros.

Vous devez atteindre la 12e place pour trouver un joueur qui n’appartient pas au club de la capitale française: l’ancien Wissam Ben Yedder de Monaco avec 650 000 euros, suivi de deux joueurs du PSG, l’espagnol Ander Herrera (650 000) et l’allemand Julian Draxler (600 000).

Il y a le milieu de terrain l’espagnol Cesc Fàbregas, de Monaco également avec 600 000 euros.

Concernant l’année dernière, les principaux changements en tête de liste correspondent à deux joueurs qui ont renouvelé leurs contrats avec le PSG et ont réussi à presque doubler leurs salaires, Verratti et Marquinhos, et deux signatures l’été dernier, Mauro Icardi et Keylor Navas.

Tous deux sont mieux payés que deux autres éléments expérimentés qui ont quitté Paris, le Brésilien Daniel Alves (gagné 700 000 euros bruts par mois) et le gardien italien Gianluigi Buffon (750 000).

La fracture entre le podium et le reste est importante. La moitié des joueurs des clubs français de première division facturent moins de 35 000 euros par mois.