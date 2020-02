“Le classique est une grande chance de changer à Madrid” »Football Press

Samedi 29 février 2020

Malgré les résultats négatifs du Real Madrid face au classique face à Barcelone, l’entraîneur des «merengues» était optimiste quant à ce que son équipe pouvait faire. Zinedine Zidane a demandé “cœur, tête et unité” et a souligné le soutien du fan de Madrid.

Dans le prélude au derby espagnol qui affrontera le Real Madrid et Barcelone, Zinedine Zidane, entraîneur des “merengues”, a déclaré qu’ils traversaient un moment délicat, soulignant l’opportunité que ce match représente pour modifier le parcours de l’équipe au cours de la saison. Il a également indiqué qu’ils font face à l’engagement avec une mentalité positive malgré les critiques.

«C’est une excellente occasion de changer la dynamique et c’est comme ça que je le vois, je ne commence pas à penser à ce qui se passera si nous perdons, ce n’est pas ma philosophie. Je suis positif et je veux que tous mes joueurs veuillent et cherchent la victoire », a déclaré Zidane lors de la conférence de presse avant le classique qui se jouera au Santiago Bernabéu.

Suivant la même ligne de son capitaine Sergio Ramos, l’ancien joueur de la «maison blanche» a demandé «cœur, tête et unité» et a qualifié le classique de «bonne occasion de signer une réaction dans un très beau match», dans le En attendant le soutien du fan du Real Madrid.

Le casting de la capitale espagnole vient de trois matchs sans victoire dans son stade et les commentaires sur leur travail sont vite tombés. «La critique est normale. Cela se produit et ce n’est pas nouveau. Ce que je dois faire, c’est continuer à me battre avec mes joueurs, qui sont les meilleurs, pour essayer de faire avancer les choses. C’est un moment délicat car il n’y a pas cinq matchs que nous ne gagnons pas mais nous allons essayer », a-t-il déclaré.

«Notre humeur doit être positive pour le changer ensemble et ne pas écouter tout ce qui se dit. Nous avons besoin de nos gens avec nous de la minute 1 à 90. Ensuite, je peux comprendre qu’ils sont un peu contrariés et touchés, mais nous avons besoin d’eux et ils ont besoin de leur équipe. Nous allons tout donner sur le terrain », a-t-il ajouté.

Enfin, il a eu des mots pour son rival et a déclaré que bien qu’il s’agisse d’un jeu différent, il reste encore plusieurs jours. «Nous connaissons l’importance de Messi dans son équipe. Certes, ils peuvent être pires sans lui car il est un acteur fondamental, mais ils sont quand même bons. Nous allons jouer contre un très bon adversaire. Il reste douze matches et quoi qu’il arrive nous continuerons de nous battre », a conclu l’entraîneur français.