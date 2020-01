Le club aurait peur que l’objectif d’Everton et de West Ham à 25 millions de livres soit «certain» de partir – HITC

Le quartet de Premier League Everton, West Ham United, Arsenal et Manchester City ont été liés à la star de la Liga de l’Athletic Bilbao Unai Nunez.

L’Athletic Bilbao craint que le défenseur central Unai Nunez ne soit “presque certain” de quitter les San Mames ce mois-ci, selon El Gol Digital, avec West Ham United, Manchester City et Everton qui aiment l’impressionnant Espagnol.

Le joueur de 22 ans a certainement fait ses preuves en tant qu’homme pour la grande occasion de cette saison. Après avoir commencé la campagne avec une performance suprême dans un triomphe 1-0 contre les champions de la Liga à Barcelone, Nunez a aidé l’Athletic à garder une autre feuille blanche contre nul autre que le Real Madrid – marquant l’occasion avec un dégagement à peine crédible sur la ligne de but du talon arrière. un Karim Benzema stupéfait.

Avec ces affichages encore frais à l’esprit, la clause de libération de 25 millions de livres sterling de l’international espagnol semble un coup de cœur. West Ham est prêt à payer les frais, rapporte AS, tandis qu’Everton et Arsenal ont également manifesté leur intérêt (The Mail).

Selon El Gol Digital, cependant, Manchester City est désormais la destination la plus probable pour Nunez. L’Athletic n’a pas réussi à convaincre le défenseur de renouveler son contrat et les géants basques sont désormais convaincus qu’un départ en janvier est quasi inévitable.

Le ventre vulnérable de City semble déjà leur avoir coûté le titre de Premier League cette saison et, avec les problèmes de blessures de John Stones devenant une véritable préoccupation et Nicolas Otamendi de plus en plus sujet aux erreurs, Pep Guardiola saluerait sûrement l’arrivée de Nunez à l’Etihad.

West Ham et Everton ont également de l’argent à dépenser, avec deux des plus grands sous-performants de l’élite, sans doute un défenseur central. Les Toffees, même s’ils n’ont concédé que quatre buts en six matchs depuis que Carlo Ancelotti a pris le relais, n’ont que Yerry Mina, Michael Keane et Mason Holgate.

