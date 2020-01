Le club des Rangers vise à soumissionner pour le joueur Steven Gerrard qui aurait regardé – HITC

Le manager des Rangers, Steven Gerrard, serait sur le point de renforcer ses rangs Ibrox.

Selon une rumeur, un objectif des Rangers remplacerait un joueur qui serait lié à Ibrox, selon Le blog en direct du Scottish Sun Day.

Le journal affirme que l’équipe de Steven Gerrard devrait signer Florian Kamberi prêté par Hibernian.

Et cela ajoute que l’équipe d’Edimbourg devrait à nouveau soumissionner pour Kevin Nisbet – l’attaquant dont les Rangers ont gardé la trace cette saison, selon The Glasgow Times – après que Dunfermline a rejeté son offre initiale.

Nisbet a marqué 22 buts en 29 matchs cette saison.

Cependant, il n’est pas clair si les Rangers ont déjà envisagé une offre de leur part après que Jermain Defoe s’est blessé au mollet plus tôt cette semaine.

Des deux, Kamberi est peut-être le mieux placé pour faire une impression instantanée chez les Rangers, ayant déjà marqué 30 buts en 84 matchs au niveau Premiership.

Et c’est 30 de plus que Nisbet, qui, comme Kamberi, pourra peut-être utiliser Hibs comme tremplin vers de plus grandes choses, s’il déménage sur Easter Road.

Fans des Rangers – Kamberi ou Nisbet?

Dans d’autres nouvelles, “Immense”, “Fantastic”: certains fans de Villa saluent la star “criminellement sous-estimée” après la victoire de mardi