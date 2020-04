Le club pourrait maintenant avoir besoin de vendre un objectif d’Arsenal de 23 millions de livres au cours de la poursuite d’Edu – HITC

Le meneur de jeu du Feyenoord, Orkun Kokcu, est lié à Arsenal.

Selon Voetbal International, Feyenoord veut signer avec le milieu de terrain de Heerenveen Joey Veerman cet été – mais pourrait devoir vendre Orkun Kokcu pour le faire.

On prétend que les hommes de Dick Advocaat tiennent à ce que Veerman soit impressionné par ses performances depuis qu’il a quitté Volendam pour Heerenveen l’été dernier.

Veerman a marqué cinq buts et six passes décisives cette saison tout en devenant une véritable force créative, et il a compris qu’il souhaitait faire un mouvement intermédiaire aux Pays-Bas avant de gagner un grand coup européen.

Bien que Feyenoord corresponde à cette facture, ils ne sont pas exactement de grands dépensiers, et on pense qu’ils devraient vendre un joueur important comme Kokcu afin de faciliter un déménagement pour Veerman.

Cela peut parfaitement jouer entre les mains d’Arsenal, étant donné qu’ils ont été présentés comme les pionniers de la signature de Kokcu ces derniers temps.

Le Daily Mail a récemment rapporté qu’Arsenal était en pourparlers sur un accord de 23 millions de livres sterling pour Kokcu, avec Edu désireux de le faire signer rapidement pour éviter que sa valeur augmente à l’Euro 2020 avec la Turquie.

Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis. Euro 2020 est désactivé et les finances ont été affectées en raison de la pandémie en cours, ce qui signifie qu’un accord pour Kokcu a été suspendu pour l’instant.

Pourtant, Feyenoord ayant peut-être besoin d’argent pour apporter ses propres signatures, Arsenal pourrait être en mesure de le trouver pour moins cher que prévu, ce qui est sûrement une situation qui intéresse Edu.

