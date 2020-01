Le club prépare une offre de 17 millions de livres sterling pour le joueur de Tottenham, Jose Mourinho juge la «qualité» – HITC

Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Christian Eriksen n’est sous contrat avec l’équipe de Jose Mourinho que jusqu’à la fin de la saison – les Spurs le perdront-ils en 2020?

Alors que la fenêtre de transfert de janvier est ouverte et bat son plein, l’avenir de la star de Tottenham Hotspur, Christian Eriksen, fait actuellement l’objet de nombreuses spéculations en raison de sa situation contractuelle actuelle chez Spurs.

Le joueur de 27 ans, qui était déjà lié à un éloignement du stade Tottenham Hotspur cet été, a connu une première moitié assez mitigée de la saison 2019-2020, avec trois buts et trois passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues. et seulement neuf départs en Premier League (Transfermarkt).

Le contrat des Spurs d’Eriksen doit expirer à la fin de la saison et il n’y a eu aucune mise à jour de lui sur son avenir – et avec la fenêtre de transfert ouverte, la signature de 12,2 millions de livres sterling d’Ajax (Transfermarkt) pourrait être vendue ce mois-ci pour un frais, ou le joueur pourrait signer un accord pré-contrat avec un club étranger.

Selon Sky Sports News, citant Sky Italy, la tenue de Serie A Inter Milan a rencontré l’agent d’Eriksen vendredi et a présenté une offre pour l’international danois, et de nouvelles discussions sont attendues ce week-end sur un accord potentiel pour le milieu de terrain de Tottenham.

Le rapport affirme également que les rivaux de la Premier League des Spurs, Manchester United, étaient liés à un mouvement de 20 millions de livres sterling pour Eriksen et ont eu des discussions avec Tottenham l’été dernier, mais ils ont apparemment exclu un mouvement ce mois-ci, laissant le Nerazzurri en pole position pour le 27 -services d’un an.

Le Guardian, quant à lui, a affirmé que l’Inter avait proposé à Eriksen un contrat de quatre ans s’il devait rejoindre l’été, ou un contrat de quatre ans et demi s’ils parvenaient à le prendre ce mois-ci, avec les Italiens. prêt à offrir à Tottenham une redevance de 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling) pour le placer dans la fenêtre actuelle.

Ce dernier rapport ajoute que plusieurs autres clubs en plus des leaders de la Serie A et des huitièmes de finale de la Ligue Europa sont intéressés par Eriksen, dont le Paris Saint-Germain, et le Danois rencontrera son agent dans les prochains jours pour discuter de l’offre.

L’entraîneur-chef de Tottenham, Jose Mourinho, a précédemment cherché à minimiser la spéculation sur l’avenir d’Eriksen et à se concentrer plutôt sur ses capacités, le Evening Standard le citant en décembre: «Chaque fois que je le joue, je pense qu’il montre clairement la qualité qu’il a et il essaie d’aider l’équipe quand il est sur le terrain, ce qui est important pour moi, indépendamment de son avenir. »