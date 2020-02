Le Colo Colo U20 a fait ses débuts avec une victoire à la Copa Libertadores »

Mardi 18 février 2020

Colo Colo a fait ses débuts de manière formidable dans la Copa Libertadores Sub 20 qui se déroule au Paraguay, alors que ceux dirigés par Gualberto Jara ont battu Jorge Wilstermann 3-0 et se sont positionnés à la première place du groupe C avec Independiente del Valle, son prochain rival.

Lundi 17 février au stade Arsenio Erico de Asunción au Paraguay, Colo Colo a fait ses débuts en Copa Libertadores Sub 20, et comment l’équipe dirigée par Gualberto Jara a-t-elle battu Jorge Wilstermann 3-0 en duel valable pour le groupe C.

Dans l’enceinte également connue sous le nom de «La Visera», les albos étaient largement supérieurs à leur rival bolivien, bien que seulement 24 minutes plus tard, ils pouvaient ouvrir le compte avec une tête sous les trois combinaisons de Matías Colossi.

Le deuxième but du ‘Cacique’ est venu de l’attaquant Luciano Arriagada, qui a relié un centre au milieu de la petite surface pour battre le gardien de haut niveau.

Alors que dans la seconde moitié, Jeison Rojas était responsable du bouclage de la victoire à 69 ′ après un rebond du gardien «aviateur».

Avec ce résultat, le représentant chilien a commencé en première place du groupe C avec trois points, escorté par l’équipe équatorienne Independent del Valle, qui ont les mêmes unités mais moins de différence de buts.

Le lendemain, les cadres populaires entreront en collision avec ceux de l’Équateur, un engagement prévu pour le jeudi 20 février à 18h00 depuis le Chili continental.

🇨🇱⚽👍 Goleada! Le meilleur de la victoire de @ColoColo 3-0 contre @WilstermannCD pour le # LibertadoresSub20.

🎥 Goleada! Assistez à des moments mélodieux de vitória do #ColoColo par 3-0 sur les bandes #JorgeWilstermann # LibertadoresSub20. pic.twitter.com/aj5YLrvQ2g

– CONMEBOL U-20 Libertadores (@ LibertadoresU20) 18 février 2020