Le Comité de la concurrence ouvre un dossier aux cris de Williams

Il Comité de compétition, lors de sa réunion ordinaire, a décidé ouvrir une procédure extraordinaire pour les événements du match RCD Espanyol-Atheltic Club Le week-end dernier. Cette procédure est habituelle en cas de plainte, en l’occurrence celle déposée par LaLiga dans son rapport envoyé mardi dernier.

29/01/2020

À 14 h 22

CET

Ramón Fuentes

Désormais, un moniteur sera nommé, une période d’allégations commencera auprès des clubs et, finalement, c’est le juge d’instruction qui soumet une proposition de sanction au comité de compétition lui-même.. La période estimée est d’environ un mois.

PRÉCÉDENTS ET AFFAIRES EN COURS

N’oubliez pas que ce dossier est le deuxième qui s’ouvre au club catalan. Le premier était dans le sillage des cris contre Piqué lors du derby passé entre l’Espanyol et le Soccer Club Barcelona également tenu au stade Cornellà. La plainte est également intervenue à la suite du rapport de LaLiga.

Assister aux procédures, Il faudra voir comment se termine la première dérivée du derby catalan car cette sanction, soit une amende économique avec avertissement de fermeture ou une fermeture partielle du palier, pourrait également avoir un impact sur ce dossier il y a récidive dans ce type de comportement au cours de la même saison.

Et après est l’ouverture à l’occasion des cris faits à Antoine Griezmann dans le match entre l’Atlético de Madrid et Barcelone. Dans ce cas, il y avait également une plainte de la Fédération elle-même par le biais du rapport du délégué arbitral, en plus de celle envoyée par l’employeur. Comme nous l’avons déjà dit, ce dossier est sur le point d’être résolu et pourrait signifier l’avertissement ou la fermeture partielle du Métropolitain.