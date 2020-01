Le comité de la concurrence pourrait parler de la plainte de Betis auprès du VAR

Nous verrons si ce mercredi, à l’occasion de la réunion du Comité de la concurrence, décide d’adopter toute décision concernant la plainte adressée par Betis à la RFEF après Getafe-Betis dimanche dernier.

Comme l’a appris SPORT, le club verdiblanco a envoyé une lettre officielle à la Ville de Soccer exigeant l’audio de la conversation entre Prieto Iglesias et l’arbitre de la salle VOR dimanche dernier lors des deux actions controversées de la rencontre. Les deux dans la main qui réclament Angel et le suivant, qui était la pénalité maximale, le seul but du match pour l’équipe de Madrid.

Il est possible que ce soit l’organe disciplinaire qui se manifeste à cet égard et réponde à cette demande du club andalou. Demander que, selon les règlements du Conseil international, il soit négatif. Le protocole FIFA VAR est très clair à ce sujet, et interdit de rendre public tout dialogue qui a lieu entre l’arbitre principal et la salle où se trouvent à la fois le VAR et l’AVAR. Interdiction applicable non seulement en Espagne, mais à l’international.

LE PRECÉDENT LEGANESE

On verra, car cette saison un précédent similaire existe déjà, lorsque les Leganés ont demandé le défi de la rencontre et la répétition du match contre Levante au stade Butarque compte tenu des problèmes de connexion qui existaient dans ce match entre l’arbitre et la salle VOR, obligeant le quatrième arbitre à utiliser un téléphone portable pour être connecté à la salle VOR de Las Rozas.

Des échecs qui coïncidé dans le temps avec une pénalité maximale indiquée par l’arbitre contre le concombre de l’équipe. Le comité de la concurrence s’est ensuite déclaré incompétent face à ce défi étant donné qu’il a été transféré au secrétariat général de la RFEF.