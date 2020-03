Le Comité olympique italien suspend «toutes les activités sportives

Le Comité National Olympique Italien (CONI) a annoncé la suspension de “toutes les activités sportives” dans le pays jusqu’au 3 avril prochain, afin de contenir l’expansion de l’épidémie de coronavirus, et a demandé au Premier ministre, Giuseppe Conte, qui émet un “décret spécifique” qui permet de stopper les compétitions nationales telles que la série A.

03/09/2020

À 19:48

CET

SPORT.es

“Confirmant que dans chaque action et circonstance la protection de la santé est la plus haute priorité de toutes, le CONI a unanimement établi que toutes les activités sportives à tous les niveaux sont suspendues jusqu’au 3 avril 2020”, indique le communiqué de l’agence. après une réunion tenue au Forum Italic.

Pour ce faire, dans l’assemblée, organisée par le président du CONI, Giovanni Malagò, et en présence de représentants des fédérations de sports d’équipe, il a été convenu de demander au gouvernement italien, en particulier au Premier ministre, de publier “un décret spécifique” permettant de respecter la décision prise lundi.

Ainsi, il serait contraint de suspendre des compétitions telles que la série A, qui pour le moment se déroule toujours avec une grande partie des matchs se déroulant à huis clos, notamment dans le nord du pays. En outre, il demande aux régions de publier des ordonnances conformes aux décrets du Premier ministre pour “ne pas créer de décisions divergentes dans les différents territoires”.

Cependant, rappelez-vous que les compétitions internationales, tant pour les clubs que pour les équipes nationales, “ne relèvent pas de la compétence juridictionnelle” du CONI et, par conséquent, “ne peuvent pas être réglementées par les décisions d’aujourd’hui”. À ce stade, ils participeraient à des tournois tels que la Ligue des champions ou la Ligue Europa.

Enfin, en plus de demander “d’harmoniser les calendriers et les événements” pour respecter les délais de qualification olympique, le CONI a demandé au gouvernement d’élaborer “un plan de soutien économique” pour compenser “les inconvénients et les urgences” auxquels le sport italien Il a fait face “à la responsabilité et au sens du devoir”.