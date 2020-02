Le comité technique des arbitres se défend avec les mains

Le comité technique des arbitres (CTA) rejeté qu’il existe une différence de critères lors de l’arbitrage des actions dans lesquelles les mains sont appréciées des joueurs, mais il a admis qu’il y a dans le concept de savoir s’ils sont naturels ou non naturels, “parce qu’il n’y a pas de règle fixe” à cet égard.

18/02/2020 à 17:52

CET

SPORT.es

“Nous ne détectons pas qu’il y a deux arbitres qui sifflent différemment dans les mains. Nous ne voyons pas non plus de différence dans les critères concernant les mains reposant sur le sol, 99% du temps, ils prennent la bonne décision. Nous ne voyons pas non plus de différence de critères lorsqu’un joueur joue le ballon avec sa main “, a déclaré le président du CTA, Carlos Velasco Carballo, lors d’une journée de formation avec les médias sur ce sujet et le protocole VAR.

Le chef des arbitres a admis que les différences apparaissent avant le concept de main naturelle ou non naturelle, mais “pas à cause d’une question de critères mais que les règles du jeu n’ont pas de fixe”.

“Les règles du jeu disent que si la main est à hauteur d’épaule, c’est une infraction, que si elle est coincée ce n’est pas une infraction et ce n’est pas une position naturelle, mais de 10 degrés à 85 degrés, quand est-ce naturel ou non?“, il s’est demandé.

Accompagné des membres de la commission technique du CTA, Carlos Clos Gómez et Alberto Undiano Mallenco, Velasco Carballo a déclaré que plusieurs fois des comparaisons sont faites sans considérer plus d’éléments.

“Par exemple la proximité entre le joueur et le moment de la main, la vitesse, la force, la possibilité qu’il puisse ou non retirer la main ou où il l’avait avant le début du jeu … Avec l’image figée ils peuvent sembler similaires, mais les mains ont de nombreuses nuances qui nous font parfois les considérer ou non “, a-t-il ajouté.

En ce sens, il a défendu la figure de l’arbitre, qui est celui “qui doit discerner quelque chose de si difficile” et “fait confiance à son interprétation” et a annoncé que la prochaine édition des règles du jeu modifiera une partie de son libellé pour préciser quand sanctionner ce type d’actions

“Pour les règles que vous devez générer immédiatement une occasion de but, il faut que vous récupériez la possession ou le contrôle du ballon. C’est un terme qui n’est pas exactement bien écrit et la prochaine édition supprimera ce mot, il n’a pas besoin d’être une main qui récupère la balle mais qui a un effet sur le jeu. Ils amélioreront le texte afin que les décisions soient exactement les mêmes “, a-t-il déclaré.

Les fonctionnaires des arbitres ont revu les règlements concernant les infractions qui doivent être sanctionnées de manière volontaire et l’incorporation dans le règlement cette année du terme “contre nature” pour les actions dans lesquelles le plus grand organisme est constitué.

Ils sont également punissables par les mains ou le bras à hauteur d’épaule ou au-dessus, bien que le ballon soit renvoyé au joueur de son propre corps, qui doit être sanctionné par un carton jaune sauf lorsque c’est une occasion de but clair et la main de l’attaquant qui marquent immédiatement un but même s’ils sont accidentels.

Les mains appuyées ou sur le chemin de l’appui ne sont pas punissables à moins que le joueur ne fasse un mouvement supplémentaire pour toucher le ballon.

Le contact entre le corps et le point d’appui au sol n’est pas non plus, sauf qu’il a un bras haut et un dessous et la balle dans le bras supérieur, les responsables du CTA exposés le cinquième jour de formation de ce saison.