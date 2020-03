Le commentaire surprenant de Piqué après la défaite contre le Real Madrid: “Ce fut l’un des pires Madrid que j’ai affronté”

Le Real Madrid a battu Barcelone 2-0 au Santiago Bernabéu et récupéré la pointe de la Ligue d’Espagne alors qu’il reste encore douze dates de clôture du tournoi. Vinicius et Mariano ont marqué les buts de Merengue, qui était supérieur et a conservé les trois points.

Une fois le match terminé, Gerard Piqué Il était l’un des rares joueurs de Barcelone à avoir parlé avec les médias et a exprimé ses sentiments pour la défaite contre l’équipe de Zinedine Zidane: “Il y a beaucoup de championnat, mais nous avons perdu une occasion de les laisser très touchés“.

Cependant, un commentaire a retenu l’attention: “Nous avons eu un bon match dans la première partie, ils n’ont pas transmis de sentiments et si nous en avions mis un ou deux, cela aurait été autre chose. Le Madrid de la première partie est l’un des pires que j’ai trouvé au Bernabéu“at-il poursuivi.

“Dans la deuxième partie, nous avons perdu des balles dans notre domaine et avons commencé à grandir. Leur objectif a changé la donne. Ce fut une occasion manquée et nous devons mieux jouer dans la deuxième partie. Je vous dirais que les sensations qu’ils ont transmises sont les pires. Mais ce n’est pas une critique, je le dis car c’est une opportunité manquée car ils n’ont pas véhiculé de bons sentiments. Nous étions face au deuxième, au Bernabéu. Ils tirent leurs arguments et se sont sentis plus à l’aise en appuyant dessus », a-t-il conclu.