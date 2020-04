Le complot d’Arsenal pour une “ perle ” d’attaque obscure du Real Madrid

Date de publication: vendredi 3 avril 2020 8:56

Arsenal envisage une décision pour le jeune César Gelabert, un joueur très apprécié du Real Madrid, selon des informations publiées en Espagne.

Après une période 2019-2020 essentiellement décevante, Arsenal pourrait être à la recherche d’une refonte cet été, alors que Mikel Arteta a sa première vraie chance de façonner l’équipe à son goût.

Selon AS, l’un de ses objectifs est de gagner la course pour attaquer le milieu de terrain Gelabert, qui est décrit comme l’une des plus grandes «perles» de l’académie du Real Madrid.

Le joueur de 19 ans a prospéré dans les rangs des jeunes cette saison, alertant Arteta de son potentiel.

On prétend qu’Arteta a maintenant ajouté Gelabert à sa liste de souhaits, bien qu’il devra faire face à la concurrence du Borussia Dortmund.

Lyon est également en course pour le signer, présentant même une offre à Madrid, seulement pour la voir rejetée.

Les géants espagnols pourraient devoir revoir leur position bientôt, car Gelabert est hors contrat l’été prochain, et les deux parties doivent encore se mettre d’accord sur la prolongation de son séjour.

Arsenal est actuellement confronté à une incertitude sur l’avenir d’un autre milieu de terrain offensif du Real Madrid, Dani Ceballos admettant qu’il ne sait pas ce qui lui attend après son prêt au Emirates Stadium.

Les Gunners restent ouverts à l’idée de garder Ceballos en permanence, mais sont conscients de l’intérêt du joueur pour un retour au club d’enfance du Real Betis.

