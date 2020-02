Le compte Twitter de Barcelone est piraté et affirme que Neymar reviendra

Les comptes Twitter de Barcelone ont été piratés samedi soir après leur victoire 2-1 sur Getafe avec un message disant que Neymar reviendrait au club.

Plusieurs des comptes de médias sociaux du club ont été touchés par les pirates qui s’amusaient un peu sur le Brésilien qui a été lié à un retour au Camp Nou.

Un article disait: “Eh bien, nous avons lu des messages privés et il semble que Neymar sera de retour ici” et un autre avait une photo du Brésilien dans le kit du Barca avec quelques points d’interrogation.

Un autre poste appelait à la démission du président Josep Maria Bartomeu, le groupe OurMine prenant ses responsabilités. Ils ont écrit: «Salut, nous sommes OurMine. Eh bien, c’est la deuxième fois, le niveau de sécurité n’est toujours pas le meilleur. »

Barcelone a confirmé plus tard qu’ils avaient été piratés:

Les comptes Twitter du FC Barcelone ont été piratés, c’est pourquoi des messages extérieurs à notre club sont apparus, qui ont été signalés et supprimés. Les tweets ont été créés via un outil tiers d’analyse des données.

– FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 février 2020

Le FC Barcelone procédera à un audit de cybersécurité et examinera tous les protocoles et liens avec des outils tiers, afin d’éviter de tels incidents et de garantir le meilleur service à nos membres et fans. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette situation pourrait avoir causé.

– FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 février 2020

Le compte Twitter officiel des Jeux olympiques a également été piraté samedi soir avec un Tweet qui disait: «Salut, nous sommes OurMine. Tout est piratable. “