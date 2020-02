DERBY, ANGLETERRE – 04 FÉVRIER: Duane Holmes de Derby County célèbre avec Wayne Rooney après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors de la FA Cup Fourth Round Replay match entre Derby County et Northampton Town à Pride Park le 04 février 2020 à Derby, en Angleterre. (Photo par Clive Mason / .)

Derby County visite Swansea City, huitième, dans l’espoir de mettre fin à une course à l’extérieur sans victoire qui remonte au match d’ouverture de la saison.

Le comté de Derby espère terminer la course à l’extérieur sans victoire à Swansea City

Swansea City vs Derby County

L’équipe sud-galloise accueille les Rams n’ayant pas perdu à domicile en cinq matches.

Malgré une mauvaise forme sur la route, les Swans seront fiers de leur dernier match, un match nul 1-1 contre les rivaux de barrage Preston North End.

Seulement cinq places et six points séparent les deux équipes, Derby passant au 13e rang après avoir expédié Stoke City 4-0 vendredi dernier.

Dans toutes les compétitions, l’équipe de Phillip Cocu n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 10 derniers matchs.

Pas un terrain de chasse heureux

Le Liberty Stadium n’a pas été un terrain de chasse particulièrement heureux pour Derby ces dernières années n’ayant jamais gagné sur le terrain.

Ils ont gagné les trois points pour la dernière fois dans le sud du Pays de Galles en 1999, lorsque les Jacks jouaient encore au Vetch Field.

Cela dit, un match nul 1-1 était le meilleur score de la saison dernière dans ce match alors qu’il était sans but à Pride Park en août.

Nouvelles de l’équipe

Swansea, à juste titre, est entré dans ce match en tant que favoris et il sera soutenu par le retour de l’arrière latéral Connor Roberts qui avait été blessé à l’épaule.

L’équipe de Steve Cooper est toujours sans le défenseur Mike Van Der Hoorn qui s’est blessé au genou en début d’année.

Derby sera privé de l’arrière Max Lowe pour son voyage au Pays de Galles alors qu’il se trouve en dehors du troisième et dernier match de sa suspension.

Tom Huddlestone n’est pas assez en forme pour revenir dans l’équipe de Derby alors qu’il n’y aura ni Krystian Bielik ni George Evans, les deux étant toujours gênés par des blessures de longue durée.

Cocu espère briser la malédiction

Dans la perspective du voyage de son équipe au Liberty Stadium, Phillip Cocu a déclaré: «Pour les deux prochains matchs, ce seront des matchs difficiles à Swansea et à Bristol City, mais nous travaillons tous les jours pour essayer d’obtenir le résultat que nous voulons dans un extérieur Jeu.

«L’équipe se porte bien, le sentiment est bon dans l’équipe et l’esprit est élevé.

“Si nous donnons tout comme nous l’avons fait contre Stoke et Northampton, nous pouvons le faire et nous devons y croire parce que si vous commencez en mission et ne croyez pas, vous ne réussirez jamais.”

