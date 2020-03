Le comté de Notts produit une excellente publicité pour le football hors Ligue alors que le coronavirus gâche le calendrier du football

NOTTINGHAM, ANGLETERRE – 14 mars: Kristian Dennis de Notts County célèbre avec Mitch Rose après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors du match de la Ligue nationale de Vanarama entre Notts County et Eastleigh à Meadow Lane le 14 mars 2020 à Nottingham, en Angleterre. Malgré le report de la Premier League et de l’EFL en raison de COVID-19 (Coronavirus), les rencontres de la Ligue nationale se sont poursuivies ce week-end. (Photo de Laurence Griffiths / .)

Le comté de Notts a fourni une excellente publicité pour le football hors ligue alors qu’il battait Eastleigh 4-0 en Ligue nationale un jour où peu de matches ont été joués en raison du coronavirus.

La cravate de Ligue nationale devient le match anglais le mieux classé en raison d’un virus

Avec l’épidémie du virus provoquant une perturbation massive du sport dans le monde; Le comté de Notts s’est soudainement retrouvé sous le feu des projecteurs alors qu’il accueillait le match de football le mieux classé au Royaume-Uni, bien qu’il s’agisse d’une équipe de niveau cinq depuis la relégation de l’année dernière de la Ligue deux.

Vendredi, après avoir annoncé que tous les matches de la Premier League et de l’EFL seraient suspendus jusqu’au début avril, Meadow Lane est devenu le lieu improbable du meilleur match de la nation, la Ligue nationale juxtaposant les décisions des autres autorités de football de voir leurs matches se dérouler comme prévu.

Six matches seulement se sont déroulés comme organisés dans l’élite de la ligue; un peu plus de la moitié des rencontres prévues pour la journée régulière.

Première moitié

Depuis le début de la nouvelle année, Neal Ardley a vu sa bataille latérale parmi les sept meilleures équipes de la Ligue nationale.

Et les Magpies ont fourni une autre performance pour ajouter d’autres preuves à l’appui de la raison pour laquelle ils ont de bonnes chances d’être promus de nouveau à l’EFL lors de la première tentative.

Il y a eu peu de chances entre les deux parties, mais ce sont les hôtes qui ont légèrement marginalisé l’égalité.

Enzio Boldewijn a produit le premier moment magique du jeu quand il a envoyé habilement Joel Bagan dans l’espace; L’emprunteur de Cardiff City n’a pas été en mesure de faire en sorte que le coup compte, car sa frappe a été sauvée par Max Stryjek.

Eastleigh, d’autre part, avait très peu à crier à propos de la barre d’un coup d’œil de Tyrone Barnett qui était étroitement large en dix minutes.

Et seulement quatre minutes après la chance manquée, County a pris les devants.

Le partenariat fructueux entre le meilleur buteur Kyle Wootton et Kristian Dennis avait produit 20 buts dans la période précédant la visite d’Eastleigh, mais le duo talismanique a pu ajouter à leur bilan lorsque l’excellent cross de curling de Dennis a été fermement incliné devant Stryjek par Wootton.

L’attaquant en forme Cal Roberts a tenté à deux reprises de se forger un deuxième but dans le comté à la fin de la mi-temps.

Premièrement, il a lancé un tir bas à la portée de Stryjek sous un angle serré; puis, juste avant l’intervalle, l’ancien attaquant de Newcastle United a réussi un puissant ricochet sur le gardien des Spitfire à l’écart.

La domination du comté était claire alors qu’ils entraient dans la pause après avoir enregistré neuf tirs en réponse à deux à Eastleigh; cependant, leur apparente incapacité à convertir l’un de ceux-ci en un deuxième but a laissé le boss Ardley visiblement frustré.

Deuxième partie

Malgré la fin de la première mi-temps nettement plus dominante, le tempo a changé au début de la seconde mi-temps.

Andrew Boyce a envoyé le tir franc de Jack Payne hors de la cible avant que l’intelligent centre de Sam Smart ne soit retourné par Cavaghn Miley.

Mais le comté est rapidement revenu sur le devant de la scène lorsque Dennis s’est dirigé vers le centre flottant de Roberts pour marquer son troisième but de la semaine et donner une respiration aux Magpies.

Le deuxième but a fait couler la confiance des hôtes et ils se sont mis en position de confort.

La croix basse de Wootton a été effacée quelques instants avant que Boldewijn ne tire ambitieusement d’un coup franc.

Mais le résultat a été bouclé à l’heure où County a produit de loin son meilleur coup du jeu.

Un excellent mouvement de dépassement a permis à Mitch Rose de faire une course de dards entre deux défenseurs de sa position centrale de milieu de terrain; un simple retrait du Wootton en ligne pour conduire au-delà de Stryjek juste à l’intérieur de la zone.

Roberts a finalement obtenu le but que sa performance méritait, et le quatrième du comté, en 70 minutes quand il a ramassé le ballon au milieu de terrain; en roulant vers l’avant, il a déplacé le ballon sur son pied gauche plus fort et a foré une frappe basse dans le coin inférieur.

Les hôtes auraient pu ajouter un autre à leur décompte lorsque Stryjek a glissé lors de la réception d’un laissez-passer. Boldewijn a failli saisir le ballon au dernier moment mais le gardien polonais a vite récupéré.

La misère d’Eastleigh dans le Nottinghamshire était bientôt terminée, car Peter Gibbons a finalement explosé à temps plein.

Verdict

Ce luminaire avait toujours une aura étrange qui l’entourait.

Dès la toute première minute, l’impact de la crainte du coronavirus sur le football était évident, puisque seulement 4 942 supporters ont assisté au match nul de la Ligue nationale.

Ce qui reste clair cependant, c’est le talent supérieur évident du comté. Après un début qui semblait lent, les Magpies ne sont entrés dans le top 10 qu’à la fin du mois de septembre.

Depuis lors, le comté a stagné entre le cinquième et le 13e mais, avec la forme boursouflante de Wootton, Dennis et Roberts dans l’attaque, Neal Ardley semble se trouver un trio frappant capable de tirer County dans les éliminatoires.

La Ligue nationale a déclaré que ses matches devaient se poursuivre; cependant, si le virus continue de se propager alors, comme pour l’EFL et la Premier League, nous pourrions voir une suspension temporaire.

Et d’ici là, qui sait quand le football reviendra – jusque-là, tout ce que nous pouvons faire, c’est prendre soin de nous et les uns des autres.

