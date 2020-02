Le conseil d’administration de Barcelone a eu raison de ne pas signer d’attaquant en janvier

Nous voici à la fin de la fenêtre de transfert, tout le monde s’inquiète que le Barça n’ait pas signé d’attaquant pour remplacer Luis Suarez jusqu’à la fin de la saison.

C’est peut-être une décision avec le recul qui s’est avérée être la bonne, mais pour l’instant, je pense que c’est la bonne.

Pourquoi?

Revenons un peu en arrière. Kevin-Prince Boateng. Dois-je en dire plus.

Si l’on pense que nous allons faire tapis pour Lautaro Martinez cet été, alors pourquoi nous associer à un attaquant qui pourrait bien être le premier choix pendant quelques mois, mais nous avons du mal à nous en débarrasser parce que il ne correspond pas à nos besoins à plus long terme?

Ousmane Dembele n’est pas loin d’être en pleine forme maintenant, et sa réintroduction sur le côté permettra à Antoine Griezmann de se développer dans le rôle n ° 9.

Ce n’est pas une façon de travailler qui lui est étrangère et, en fait, nous pourrions commencer à voir le meilleur de lui étant donné que nous gémissons depuis sa signature qu’il n’a jamais été autorisé à s’épanouir dans un rôle qui vient plus naturellement de lui.

FCB 1-0 LEG (Griezmann 4 ‘) – Il a fallu 226 secondes à Griezmann pour ouvrir la boîte. C’est le premier but de Barcelone en Copa del Rey depuis le 2 décembre 2015 (Dani Alves contre Villanovense à 221 secondes). pic.twitter.com/h5ZNpgKfdO

– Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) 30 janvier 2020

D’un point de vue financier également, l’achat de panique au bout du créneau n’avait pas non plus de sens.

Martinez ne sera pas bon marché, sans parler des autres renforts dont Quique Setien pourrait décider qu’il a besoin pour faire jouer l’équipe de la manière à laquelle lui et nous nous attendons.

Il est clair que les supporters aimeraient voir l’équipe frapper le sol sous Setien aussi, mais un nouvel attaquant ne résoudra pas nécessairement tout et certainement pas dans un avenir immédiat non plus.

Par conséquent, la patience – de notre part – est peut-être une vertu à cet égard.

L’embauche de Setien a été accueillie avec optimisme, et pourtant quelques matchs seulement appellent sa tête. Vraiment?

Il y a eu plus qu’assez de points positifs dans les matchs que le Barça a disputés sous lui pour savoir que les bons temps sont à nos portes.

Et même s’ils ne l’étaient pas, combien de supporters criaient pour le retrait de Valverde et «tout manager qui jouera notre style de football (trophées non pertinents)».

comment setien est-il censé remporter des titres au cours de ses 2 premières semaines? Il a besoin de temps pour mettre en œuvre ce qu’il veut des joueurs … Personne n’a appelé Valverde au cours de ses premières semaines au club

– jemusa (@ jesamu07) 25 janvier 2020

La pose de fondations prend du temps, et de telles réactions instinctives sont inutiles et ce qui tue le football.

Je suis personnellement ravi de voir ce que Setien a à offrir, et si cela signifie voir Antoine Griezmann dans un rôle qui profite non seulement à lui mais à l’équipe dans son ensemble à court terme, alors je suis tout à fait pour.

Acheter pour acheter n’est pas la façon dont nous menons nos affaires.