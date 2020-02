Le conseil d’administration de Barcelone devrait proposer des démissions si les dernières allégations s’avèrent vraies

Le conseil d’administration du FC Barcelone devrait proposer la démission de toute personne impliquée dans une campagne secrète et payée pour attaquer des légendes de club et des candidats à la présidentielle, comme le prétendent les médias.

Le club, par une déclaration officielle, a nié avoir mené de telles actions. On espère que c’est le cas, pour eux. Mais les reportages proviennent d’un média respecté, Cadena SER. Les fans devraient être excusés s’ils ne prennent pas simplement la parole du club pour cela.

Selon le rapport, le club a payé environ un million d’euros à une société appelée I3 Ventures. Dans le cadre de cette campagne «d’astroturfing», I3 Ventures aurait critiqué des joueurs actuels tels que Lionel Messi et Gerard Piqué, et des icônes de clubs comme Pep Guardiola, Xavi Hernández et Carles Puyol.

En outre, la campagne aurait attaqué des candidats présumés au président de Barcelone tels que Víctor Font, Joan Laporta et Agustí Benedito, ainsi que des dirigeants politiques et commerciaux locaux.

Le club a admis avoir payé la société, mais a soutenu que c’était uniquement à des fins d’analyse et a nié toute attaque critique.

Encore une fois, si les allégations sont vraies, nous parlons d’une campagne de diffamation massive, secrète et coordonnée non seulement visant à aider Barcelone en tant que club, mais bénéficiant personnellement au conseil d’administration actuel, et en particulier à l’actuel président, Josep Maria Bartomeu.

Les fans perdront confiance dans le club si leurs stars bien-aimées sont attaquées par le club lui-même pour des intérêts politiques. En outre, une élection libre et équitable pour le remplaçant de Bartomeu ne peut pas avoir lieu s’il y a des campagnes cachées.

Encore une fois, je tiens à répéter que le club nie toute faute. S’il y a une explication sensée ou plus de preuves qui peuvent prouver leur innocence, je serais heureux de l’entendre. Mais si cela est vrai, nous parlons de quelque chose d’extrêmement grave. Nous devons savoir qui est responsable et quel prix ils paieront.