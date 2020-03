Le conseil d’administration veut assurer la continuité de Tarragone

Cristian Tarragona est le meilleur buteur du “Skipper” de la saison. Le joueur de 28 ans a converti 9 buts en 24 matchs avec le maillot d’entité Paraná. Il est arrivé au conseil d’administration au début de la Super League argentine de football 2019/20, après avoir joué avec le Tournoi Platense du Premier National B.

Sa dernière expérience dans la catégorie la plus élevée du football argentin n’avait pas été satisfaisante En 2016, il a joué avec le maillot Temperley pendant neuf matchs dans le tournoi de transition, mais n’a pas marqué de buts. Les débuts lointains à Arsenal en 2012 n’enregistrent qu’un match. Le reste de sa carrière en Argentine a été consacré à la promotion: Alvear FC, Colegiales de Concordia, Santamarina de Tandil, Tiro Federal et Independiente Rivadavia. Puis le Mexique pour jouer à Atlante et le retour à Platense.

Aujourd’hui, Paraná semble être le lieu où Cristian Tarragona a trouvé confiance et performance dans la catégorie la plus élevée du pays. Gustavo Álvarez, entraîneur du conseil d’administration, a élaboré un plan pour faire de lui le protagoniste et Tarragone a commencé 2020 en marquant 5 buts.

L’intention du conseil d’administration est d’assurer la continuité du buteur dans les meilleurs délais qui est liée au club en prêt jusqu’au 30 juin. Il y a un mois, au début des négociations, il était question d’acquérir une partie du laissez-passer, comme l’a confirmé le footballeur lui-même: “J’ai eu une réunion avec les dirigeants et ils ont exprimé leur intention, la nouvelle est bien venue. Je me bats depuis longtemps; J’ai dit oui pour continuer, je ne sais pas quel serait le pourcentage du pass. Au cours des prochaines semaines, nous en parlerons davantage. ” Aujourd’hui, les pourparlers se poursuivent et avancent bien que de manière virtuelle en raison des restrictions et de l’isolement.

De la part des dirigeants, la réponse actuelle parle de “bon dialogue”. Crisitan Tarragona a montré des signes de bien-être au sein du conseil d’administration, à temps et en attendant que la quarantaine passe en raison de la pandémie. Quant à l’économique, le nombre total de passes du buteur de Santa Fe est d’environ 350 mille dollars.