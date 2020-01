Le «conseil des joueurs» du Bayern Munich plaide pour la signature de la star de la Juventus cet hiver

Selon un nouveau rapport de Bild, le Bayern Munich pourrait tenter de s’en prendre à l’ailier de la Juventus Douglas Costa cet hiver. Le Brésilien, qui a en fait joué pour le club de 2015/16 à 2016/17, a un certain nombre de supporters importants dans le vestiaire, qui plaident pour son retour.

Selon le rapport, Hansi Flick a réuni son «conseil des joueurs», un conseil d’équipe composé des joueurs les plus âgés de l’équipe. Il s’agit de Manuel Neuer, Thomas Muller, Robert Lewandowski, David Alaba, Thiago Alcantara et Joshua Kimmich. Apparemment, les joueurs se sont prononcés en faveur de l’ajout de nouveaux ajouts à l’équipe à la fois en défense et en attaque, ainsi que de recommander la signature de Costa.

Il est facile de voir pourquoi cela pourrait être le cas. Avant l’arrivée de Carlo et tout gâché, Costa passait un moment incroyable au Bayern Munich. L’ailier rapide a prospéré sous Pep Guardiola, aidant Robert Lewandowski et Thomas Muller à certaines de leurs meilleures saisons, tout en jouant un rôle clé dans de grands matchs tels que celui contre la Juventus en 2016. Avec Serge Gnabry et Kingsley Coman souvent blessés, il est facile de voir pourquoi les chefs d’équipe peuvent vouloir qu’il revienne.

Bild mentionne que seul un accord de prêt serait une option cet hiver. Cela peut être un peu optimiste de leur part. Bien que Costa ait été criblé de blessures depuis qu’il a rejoint la Juventus, il reste leur seul véritable ailier. Alors que l’entraîneur Maurizio Sarri semble actuellement préférer un trio de tête de Gonzalo Higuain, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo (plus Aaron Ramsey à l’occasion), cela pourrait être susceptible de changer, il est donc peu probable que les géants italiens laisseraient Costa passer à un direct Concurrent européen.

Et le joueur lui-même? Eh bien, Costa a eu une relation difficile avec Uli Hoeness au cours de ses derniers mois au Bayern, mais Uli n’est plus là. L’idée de revenir en Allemagne pourrait lui plaire, si les minutes à la Juventus ne semblent pas venir.

Quoi qu’il arrive, il est clair que les joueurs seniors savent quel type de signature ils veulent que le Bayern Munich fasse. C’est maintenant aux patrons de décider s’ils veulent livrer.