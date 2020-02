Le Conseil International approuvera les nouvelles règles du football

Le Conseil international a déjà officialisé l’ordre du jour de sa 134 Assemblée qui aura lieu le 29 février à Belfast. Et où, sans aucun doute, comme nous vous l’avons dit dans SPORT, le plus important réside dans les nouvelles règles du jeu qui décident d’être approuvées pour son entrée en vigueur à partir de la saison prochaine, ainsi que la révision et l’amélioration de la technologie de VAR

Quant à la première, et une fois une révision des règles incorporées dans cette saison est faite, sera discuté au point 2 de l’ordre du jour sous le titre: “Clarifications et modifications des lois” pour les règles du jeu la saison prochaine.

Comme nous vous l’avons également dit dans le journal SPORT; L’IFAB analyse des questions telles que l’obligation des gardiens de but d’avoir un pied au-dessus de la ligne de but ou dans la prolongation de l’objectif, même lorsque le Comité International soutient pleinement cette règle. Une autre des nouvelles normes en cours de révision, et que l’IFAB a elle-même déclaré dans une circulaire en août dernier, est liée au coup de pied de but. Surtout dans les situations où les gardiens de but ont été vus mordre le ballon à un joueur dans la zone afin qu’il soit retourné avec la tête ou la poitrine, quelque chose qui est déjà autorisé avec les nouvelles règles, et cela reçoit et utilisé pour sortir d’une pression.

Bien que sans aucun doute la grande nouveauté dans les règles du jeu pour la prochaine saison, et donc il est inclus dans le point trois de l’agenda de l’IFAB, réside dans la possibilité d’un remplacement temporaire dans les coups forts à la tête subis par un joueur qui doit être intervenu, laissant l’équipe en infériorité numérique.

Ce jour-là, un groupe d’experts devrait présenter son rapport sur la modification de la règle et répondre à une proposition présentée à l’époque par l’UEFA elle-même. Changement qui se produit pour permettre le remplacement temporaire des joueurs qui subissent ce type de coups pendant le match.

Une substitution qui aurait une double conséquence. D’une part, cela contribuera à réduire la pression que le médecin subit actuellement lorsqu’il doit faire face à de tels impacts soudains. Le remplacement temporaire du joueur affecté par un autre sur le banc, permettrait au médecin d’avoir suffisamment de temps, et sans aucune pression, pour évaluer le joueur. Décision qui empêcherait également tout joueur de retourner sur le terrain car son équipe est en infériorité numérique et sans avoir été correctement vérifiée.

Cette situation serait résolue avec l’entrée de ce joueur sur le banc. Avec cette nouvelle norme, le scénario actuel des trois minutes actuellement existantes, et considéré par certains experts comme insuffisant, pour répondre à ce type de situations est résolu. De plus, une plus grande équité sportive serait atteinte.

L’autre changement majeur est inclus au point 4 de l’ordre du jour pour la rubrique “Fair-play et comportement sur le terrain”. Cette modification s’arrête en accordant un nouveau rôle au capitaine dans le jeu au moment de s’adresser à l’arbitre, afin de réduire le “mobbing” ou la pression des joueurs.

Les directives de la FIFA concernant les protestations des joueurs sont bien connues. Le message de la plus haute instance mondiale et applicable à toutes les compétitions, considère comme inadmissible toute conduite irrespectueuse et offensante contre l’arbitre en chef ou l’un de ses membres. C’est pourquoi toute protestation est totalement interdite, soit par mot, soit par gestes contre les collèges. L’arbitre doit être catégorique dans sa fermeté disciplinaire, ce qui impliquerait que dans les situations où plusieurs joueurs de la même équipe entourent l’arbitre pour faire pression sur lui ou manifester son mécontentement face à une certaine décision, c’est le capitaine qui est celui qui adopte clairement le rôle de leader pouvant dialoguer avec l’arbitre et discuter d’une certaine situation dans le jeu, sans avoir à être averti par l’arbitre. En supposant que ce leadership empêcherait ces situations de se reproduire.

Revue VAR et changements pour l’avenir

Les points 5 et 6 de l’ordre du jour concernent le VAR. Tout d’abord, une revue de son utilisation est prévue tout au long de cette saison ainsi que les évolutions possibles de celle-ci pour la prochaine saison et où l’essentiel est de chercher mieux destiné principalement à accélérer la procédure dans sa prise de décision. Une autre grande préoccupation de l’IFAB, qui figure également à l’ordre du jour, concerne la communication et l’éducation. En d’autres termes, comment essayer d’améliorer et de mieux comprendre les règles et l’utilisation du VAR par les fans.