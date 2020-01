Le contrat de Nicola Ragno a été résilié

Nicola Ragno, technicien dispensé ces derniers mois de Taranto après un début de saison décevant, il est parvenu aujourd’hui à un accord avec le club ionique pour la résiliation consensuelle de son contrat.

Ragno avait un contrat de deux ans avec l’association rossoblu. Voici l’annonce officielle du club:

Taranto FC 1927 annonce la fin du contrat liant M. Nicola Ragno au club rossoblù jusqu’en juin 2021. La réunion s’est déroulée en présence du président Massimo Giove et de diesse Vincenzo De Santis. La relation entre le technicien de Molfetta et la société ionienne reste marquée par la cordialité et le respect mutuel. Meilleurs voeux à Ragno pour une carrière toujours pleine de satisfactions.