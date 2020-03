Le contrat du nouvel arbitre durera une saison

Le 12 mars dernier, nous vous avions dit dans le journal SPORT nouveau pas en avant pour le changement du régime du travail des arbitres en Espagne. La Commission Déléguée du RFEF a donné son feu vert à changements réglementaires afin que cela se produise et puisse prendre effet à partir de la saison prochaine. Désormais, seule l’approbation du Comité de pilotage de la CDD restera, une fois qu’il se réunira face à cette situation exceptionnelle dans le pays.

Un nouveau scénario à partir duquel le journal SPORT a eu accès à bien plus de données. Le premier est que le premier et le deuxième deviendront “arbitre, assistant et assistant vidéo professionnel” disparition de la limite d’âge pour quitter l’arbitrage et qui jusqu’à cette saison est fixée dans le règlement RFEF à 45 ans.

La décision finale sur qui devrait quitter l’arbitrage de la prochaine saison 2020-2021 appartiendra au président du CTA, Carlos Velasco Carballo selon les critères techniques, physiques et médicaux du règlement.

Mais le plus important dans ce nouveau statut d’arbitrage que le journal SPORT puisse avancer est que la relation de travail de la prochaine saison des arbitres, assistants, VAR et AVAR ne sera que pour une saison. En d’autres termes, dans ce nouveau scénario de régulation de l’emploi et où l’arbitrage professionnel du football devient dépendant du régime de Sécurité Sociale, tous signeront un contrat de travail avec la RFEF pour une saison qui se déroulera du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Le premier donc, si d’ici là vous avez déjà l’approbation du Conseil Supérieur des Sports, ils devraient le signer le 1er juillet 2020. Quelque chose que cette première saison pourrait être retardée car la fin de cette saison 2019-2020 a également été retardée en conséquence du coronavirus.

Pour exercer ces nouvelles fonctions, elles seront placées sous la dépendance du CTA, comme cela s’est produit jusqu’à présent. Ce sera à la fin de chaque saison lorsque, en fonction des promotions, diminue mais pas en raison de l’âge, lorsque le nouveau corps d’arbitres et d’assistants sera conçu pour diriger le football professionnel espagnol la saison suivante. Les critères de non renouvellement de ce contrat de travail sont énoncés dans un document dont le premier est sans aucun doute l’évaluation de la saison: “Ne pas être assigné par le CTA dans les catégories de première division, deuxième division ou assistant vidéo, selon l’évaluation du travail effectué au cours de la saison précédente par le CTA.”

Mais aussi d’autres concepts apparaissent comme “Défaut de satisfaire à l’une des exigences établies dans le présent règlement pour obtenir la licence d’arbitre professionnel, d’arbitre assistant professionnel ou d’assistant vidéo professionnel” en plus de ne pas réussir les tests d’aptitudes techniques, physiques ou médicaux publiés en circulant chaque saison, incapacité totale permanente à agir, expiration du contrat de travail ou résiliation de celui-ci et conséquence d’une sanction disciplinaire.

Initialement il n’y aura aucun changement concernant le nombre d’arbitres professionnels en première et deuxième. La catégorie supérieure continuera à être composée de 20 membres, descendant jusqu’à deux à la fin de la saison. Idem dans le second où 22 arbitres continuent de descendre également à la fin de la campagne correspondante.

Cette limite d’âge disparaît dans l’arbitrage professionnel, ce qui existe déjà dans d’autres ligues depuis que la FIFA l’a autorisé en 2015, mais elle reste dans les autres catégories. Dans le deuxième B, cette limite est fixée à 40 ans. Et pour pouvoir en passer au football professionnel, l’arbitre ne doit pas avoir plus de 41 ans. Étant donné que ce sera la prochaine saison lors de son entrée en vigueur, il ne peut plus être appliqué à González González qui sera le dernier arbitre espagnol de l’histoire de notre football à quitter l’arbitrage en raison de son âge. Dans le cas du VAR, vous devrez également le laisser Alvarez gauche à la fin de sa deuxième saison remplissant ces fonctions