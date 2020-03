Le copropriétaire de West Ham furieux contre Karren Brady à propos des commentaires sur le coronavirus

Date de publication: samedi 21 mars 2020 11h00

Le copropriétaire de West Ham, David Sullivan, aurait été rendu furieux par la chronique controversée du directeur général Karren Brady le week-end dernier.

Brady a appelé à l’annulation de la saison de Premier League dans sa colonne Sun après la suspension du football jusqu’au 3 avril en raison de la coronavirus déclenchement.

Brady a écrit: “Il n’est pas possible d’esquiver la possibilité que tous les niveaux de l’EFL ainsi que la Premier League doivent être annulés et cette saison déclarée nulle et non avenue car si les joueurs ne peuvent pas jouer, les jeux ne peuvent pas aller de l’avant.

«Le PL espère qu’un intermède de trois semaines lui permettra de redémarrer, mais cela pourrait bien être un pays de rêve.»

Brady s’est en effet avéré correct avec son analogie «dreamland» car cette semaine, les instances dirigeantes du Royaume-Uni ont déclaré que le jeu était suspendu jusqu’au 28 avril au plus tôt.

Cependant, selon le Daily Mail, Sullivan était «mécontent» des remarques et n’avait aucune connaissance préalable du ton de la chronique de Brady.

“Sullivan aurait eu des mots avec Brady cette semaine”, affirme le tabloïd avec Brady largement accusé d’intérêt personnel, en raison de la position précaire de West Ham au-dessus de la zone de relégation sur la différence de buts.

Les «mots» de Sullivan pourraient bien avoir a incité Brady à descendre, qu’elle a publié sur Twitter dimanche dernier.

Brady a écrit: «Tout le monde convient que le LFC mérite de remporter le titre. PL & EFL font tout ce qui est en notre pouvoir pour que la saison soit terminée.

«Y compris la suspension des jeux, l’isolement des joueurs et, si nécessaire, le jeu à huis clos et dans les mois d’été.

«Mon point était la sécurité des fans, des joueurs, du personnel en premier et si les matchs restants ne peuvent tout simplement pas être joués, la seule chose juste et raisonnable est de déclarer la saison nulle et non avenue.

“Qui sait qui serait tombé ou qui se serait produit si les jeux PL / EFL n’avaient pas réellement été joués dans leur intégralité?”