Le coronavirus affecte le salaire de Cristiano Ronaldo

Ils élaborent des plans en Italie afin que l’économie ne soit pas sérieusement affectée par la crise qui sévit dans le pays. Le football est l’un des secteurs qui souffre le plus en termes de revenus, et La série A élabore des mesures pour atténuer les pertes. Selon «Tuttosport», la compétition transalpine appliquera une baisse proportionnelle des salaires des «calciatori», qui affectera le compte bancaire de Cristiano Ronaldo, le footballeur le mieux payé de la compétition. Le Portugais gagne environ 31 millions d’euros par parcours et, si cette mesure est réalisée et tant que la ligue ne reprendra pas, il ne percevrait pas le salaire correspondant au dernier tiers du championnat. En d’autres termes, 10 millions d’euros.

“La baisse des salaires sera marquée par la progressivité, comme cela se produit dans les impôts sur le revenu. Les joueurs de Serie A devraient renoncer à un pourcentage de salaire plus élevé que les footballeurs de Serie B et C. Ce qui signifiera une coupure pour les joueurs qui gagnent le plus », confirme ‘Tuttosport’.

Avec l’incertitude de savoir si la saison pourra couronner un champion, la situation serait résolue si la compétition pouvait reprendre. A ce jour, la série A estime les pertes à environ 70 millions d’euros. Dans le meilleur des cas, en jouant des matchs à huis clos, le nombre s’élèverait à 150 millions. En cas d ‘”effondrement total”, le football italien cesserait d’entrer un total de 700 millions.

Pas plus tard qu’hier, nous avons appris que de nombreux clubs et joueurs négocient pour baisser leurs salaires et apporter leur grain de sable pour améliorer les performances économiques des entités. Le Borussia Mönchengladbach a été l’un des premiers à donner l’exemple. Il semble inévitable que d’autres footballeurs devront suivre cette ligne.

Le mieux payé du football italien

Cristiano Ronaldo (Juventus) 31 millions De Ligt (Juventus) 8 Lukaku (Inter) 7,5 Higuaín (Juventus) 7,5 Dybala (Juventus) 7,3 Ramsey (Juventus) 7 Rabiot (Juventus) 7 Pjanic (Juventus) 6, 5 Donnarumma (Milan) 6 Koulibaly (Naples) 6