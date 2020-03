Le coronavirus craint de ne pas affecter le match de West Ham United contre les Wolverhampton Wanderers

Londres, ANGLETERRE – 29 FÉVRIER: une vue extérieure générale du stade de Londres stade domicile de West Ham United avant le match de Premier League entre West Ham United et Southampton FC au stade de Londres le 29 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Le match d’Arsenal contre Manchester City a été reporté en raison des inquiétudes suscitées par le coronavirus, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux autres matchs. Cependant, le choc de West Ham United avec Wolverhampton Wanderers devrait se poursuivre ce week-end.

L’épidémie de coronavirus n’affectera pas West Ham Vs Wolverhampton Wanderers

Aucune interruption du calendrier de West Ham

Les Hammers ont confirmé qu’à l’heure actuelle, leur match de Premier League contre Wolverhampton Wanderers se déroulera normalement. Cependant, la situation continuera d’être surveillée.

Ce match suscite des inquiétudes alors que West Ham a joué à Arsenal la semaine dernière. Les joueurs d’Arsenal ont dû s’isoler après être entrés en contact avec le propriétaire d’Olympiakos, qui s’est révélé positif pour Covid-19. Cela signifie que les joueurs de West Ham seront entrés en contact avec des personnes proches de la maladie.

Les loups se rendront en Grèce jeudi pour jouer aux Olympiakos en Ligue Europa, dans un match qui se déroulera à huis clos. Les loups ont demandé le report du match, mais l’UEFA a refusé leur demande.

Qu’est-ce que West Ham a dit?

Selon un communiqué publié par le club, West Ham “continuera de suivre de près la situation concernant l’épidémie de coronavirus”.

Le club a également rassuré les fans que “toutes les mesures nécessaires sont prises” et que le personnel médical du club “gère constamment la position du club”, accordant la priorité à la sécurité et au bien-être des joueurs, du personnel et des supporters.

Ils ont confirmé que leur match de Premier League contre les Wolves allait se poursuivre. Cependant, ils ont également ajouté que les supporters seront mis à jour si la situation changeait.

Le coronavirus aura-t-il un impact sur le reste de la ligue?

À l’heure actuelle, il n’y a aucune raison de croire que d’autres matchs de Premier League seront annulés ou reportés en raison du virus. Alors que d’autres pays comme l’Italie ont suspendu leurs ligues, la situation du coronavirus au Royaume-Uni n’est pas au même niveau.

Les jeux pourraient être suspendus ou reportés dans un proche avenir, bien qu’il n’y ait pas encore eu d’annonce officielle de la Premier League.

Photo principale

Intégrer à partir de .