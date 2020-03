Le coronavirus éloigne Todibo de Schalke

Le défenseur central français Jean-Clair Todibo a peu de chances de continuer à Schalke en raison de la suspension des compétitions qui a provoqué la crise des coronavirus. Selon le journal allemand “Bild”, malgré la grande performance de Todibo, la situation économique du club allemand a été dégradée par l’effondrement de la Bundesliga et Il sera très difficile en fin de saison de parier sur l’exécution de l’option d’achat contenu dans l’accord de prêt qu’il a signé à son époque avec le FC Barcelone.

25/03/2020

Le à 17:22

CET

SPORT.es

L’accord de transfert de la centrale française comprend une option d’achat pour Schalke de 25 millions d’euros, plus cinq millions supplémentaires en variables. Le club allemand a promis de verser 1,5 million d’euros au Barça pour le transfert de Todibo, tandis que l’entité de Barcelone a réservé une option de rachat paiement futur de 50 millions d’euros, plus 10 millions supplémentaires en variables.

des problèmes financiers

Todibo a rejoint Schalke en janvier dernier et sa performance était très positive, au point que les fans l’avaient choisi joueur du mois. Mais la crise des coronavirus a radicalement changé le paysage. Schalke a des problèmes financiers et compte déjà quatre centrales dans son personnel (Kabak, Nastasic, Sané et Thiaw), tous avec un contrat en vigueur la saison prochaine, il leur sera donc difficile de faire face aux 25 millions d’euros convenus.