Les joueurs de la Juventus célèbrent après avoir marqué leur premier match dans un stade vide en raison du nouveau coronavirus lors du match de football de Serie A italienne Juventus vs Inter Milan, au stade de la Juventus à Turin le 8 mars 2020. – Le match se joue à huis clos en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus. (Photo de Vincenzo PINTO / .) (Photo de VINCENZO PINTO / . via .)

L’épidémie de Covid-19 dans le nord de l’Italie a entraîné la mise en quarantaine de nombreuses villes. Mais, la Serie A a continué au milieu du chaos. La Serie A a reprogrammé de nombreux matchs, tandis que les autres matches doivent se dérouler à huis clos.

Le coronavirus fait tomber la Serie A dans le chaos

L’incident

Les désaccords politiques ont provoqué une série d’événements chaotiques avant un match de Serie A entre Parme et SPAL. La crainte d’une nouvelle contagion a entraîné la suspension du match juste avant le coup d’envoi.

C’était une décision de dernière minute que les joueurs étaient déjà dans le tunnel, prêts à sortir sur le terrain et à commencer à jouer. Les remplaçants étaient déjà sur le banc à côté du terrain et ont dû rentrer à l’intérieur. Les joueurs ont ensuite dû regagner leurs vestiaires. Les joueurs ont attendu dans les vestiaires pendant plus d’une heure avant le début du match avec une heure de coup d’envoi révisée.

Cet incident s’est produit en raison des appels du président de l’Association des joueurs Damiano Tommasi et du ministre italien des Sports Vincenzo Spadafora de suspendre la ligue. Tommasi a écrit une lettre au Premier ministre italien et à la Fédération italienne de football pour demander la suspension de la Serie A. Spadafora a soutenu ce point de vue et ils ont continué à demander une suspension. Finalement, ils ont été rejetés, retardant le match de Parme.

Sacrifice pour empêcher la propagation de la contagion

«Ce matin, j’ai écrit au Premier ministre Giuseppe Conte, au ministre des Sports Vincenzo Spadafora, au président du CONI Giovanni Malagò, au président de la FIGC Gabriele Gravina, au président de la Lega Serie A Paolo Dal Pino, au président de la Lega Serie B Mauro Balata et au président de la Lega Pro Francesco Ghirelli», Tommasi a écrit sur Twitter.

«Arrêter le football est l’action la plus utile pour le pays en ce moment. Les équipes sur lesquelles nous devrions encourager jouent dans nos hôpitaux et nos centres d’urgence. »

Spadafora a déclaré: «Cela n’a aucun sens en ce moment, alors que nous demandons à nos citoyens d’énormes sacrifices pour empêcher la propagation de la contagion, pour risquer la santé des joueurs, des arbitres, des entraîneurs, des fans qui se réuniront certainement pour voir des matchs, juste pour protéger les intérêts qui tournent autour du sport. D’autres fédérations ont judicieusement décidé de suspendre le football pour les prochains jours. Je pense que c’est le devoir du président de la FIGC, Gabriele Gravina, de réfléchir à nouveau, sans attendre le premier cas d’un joueur de Serie A infecté, avant d’assumer cette très grave responsabilité. »

Le football en Serie A se déroulera à huis clos jusqu’au 3 avril en raison de l’épidémie de coronavirus.

