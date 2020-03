Le coronavirus force la suspension du football d’élite en Angleterre jusqu’au 30 avril

Date de publication: jeudi 19 mars 2020 1:19

Le match professionnel en Angleterre sera reporté au moins jusqu’au 30 avril en raison du coronavirus, a annoncé la Football Association.

Tous les matchs de la Premier League anglaise, de l’EFL, de la Super League féminine et du Championnat féminin, ainsi que tous les matches en Ecosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, sont actuellement reportés.

Une déclaration conjointe de la FA, de la Premier League et de l’EFL a lu…

«La FA, la Premier League, l’EFL et le football professionnel féminin, ainsi que la PFA et la LMA, comprennent que nous traversons une période sans précédent et que nos pensées vont à toutes les personnes touchées par COVID-19.

«Nous sommes unis dans notre engagement à trouver des moyens de reprendre la saison de football 2019/20 et à faire en sorte que tous les matches de championnat et de coupe des clubs nationaux et européens soient joués dès que cela est sûr et possible.

«Nous avons collectivement soutenu l’UEFA dans le report de l’EURO 2020 afin de créer un espace dans le calendrier afin de garantir que les matches de championnat et de coupe des clubs nationaux et européens aient davantage de chances d’être joués et, ce faisant, de maintenir l’intégrité de chaque compétition.

“Les règles et règlements de la FA stipulent que” la saison se terminera au plus tard le 1er juin “et” chaque compétition doit, dans la limite fixée par la FA, déterminer la durée de sa propre saison de jeu “.

“Cependant, le conseil d’administration de la FA a accepté que cette limite soit prolongée indéfiniment pour la saison 2019/20 en ce qui concerne le football professionnel.

«De plus, nous avons collectivement convenu que le match professionnel en Angleterre sera encore reporté au plus tôt le 30 avril.

«Les progrès de COVID-19 restent flous et nous pouvons rassurer tout le monde que la santé et le bien-être des joueurs, du personnel et des supporters sont notre priorité. Nous continuerons de suivre les conseils du gouvernement et de travailler en collaboration pour garder la situation à l’étude et explorer toutes les options disponibles pour trouver des moyens de reprendre la saison lorsque les conditions le permettront.

«Nous aimerions tous souligner à nouveau que nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par COVID-19.»