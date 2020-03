Le coronavirus influence également la Ligue des champions, voici la décision du maire de Paris

PARIS. Ce matin, le fonctionnaire est arrivé, le Le maire de Paris a interdit les événements portes ouvertes avec plus de 1000 personnes impliquées, donc le défi du retour de la Ligue des Champions, huitièmes de finale entre PSG et Borussia Dortmund aura lieu sans les fans dans les tribunes.

LE PSG RETOURNE AVEC DES PORTES FERMÉES

L’urgence Covid-19 a donc poussé même le plus haut citoyen parisien à prendre des mesures de précaution pour éviter la propagation de l’infection. La France fait actuellement partie des pays européens avec le plus grand nombre de personnes infectées après l’Italie. L’action officielle du différend à huis clos du match de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund est venue de la police parisienne, donc les mesures prises par le club de la capitale n’ont pas suffi à empêcher les portes closes.