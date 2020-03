“Le coronavirus m’a pris des amis, vous devez rester à la maison”

César Prandelli, ancien entraîneur entre autres au Fiorentina, a parlé à Lady Radio de l’urgence mondiale des coronavirus. Voici son histoire dramatique qui contient également de nombreuses recommandations.

“J’ai perdu des amis”

«En ce moment, vous ne pouvez pas être sage, vous devez simplement accepter la réalité. J’ai perdu des amis, fans de la Fiorentina. C’est une chose dramatique, surtout pour les membres de la famille qui n’ont même pas pu rester proches de leurs proches. Nous devons rester à la maison, c’est la seule façon d’aider les gens. J’ai des parents en quarantaine, ils sont positifs mais je suis chez moi. Les sacrifices font de lui qui est hospitalisé, des médecins et des infirmières. Peut-être que nous avons tout reporté d’une semaine, trop tard. Je suis sportif mais je pense à ceux qui souffrent et qui sont infectés. Nous devons tous nous arrêter et prendre du recul. Nous devons acquérir une dimension humaine “.