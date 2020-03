Le coronavirus ne donne pas de trêve dans le monde du football: un ancien président du Real Madrid est décédé et les Maldini ont été infectés

Lorenzo Sanz, l’un des présidents les plus titrés de l’histoire du Real Madrid, mort du coronavirus à 76 ans. L’ancien chef a été à la tête du Merengue entre 1995 et 2000, où il a embauché de grandes figures et a pu obtenir le septième Ligue des champions pour le club, l’un des titres les plus célébrés par les fans.

Pour sa part, Milan a confirmé que Paolo Maldini et son fils Daniel, entraîneur et joueur d’équipe respectivement, testé positif pour le coronavirus. L’ancien défenseur du Rossonero est entré en contact avec une personne infectée et a commencé à ressentir les symptômes. Finalement, Il ne pouvait pas éviter d’infecter sa famille et maintenant tous les joueurs sur le campus seront contrôlés.

Il convient de noter que les autorités de Milan ont confirmé que les Maldini sont en bonne santé et ils resteront en quarantaine jusqu’à ce qu’ils connaissent les étapes à suivre pour traiter l’évolution de la maladie.

De cette façon, le coronavirus a pris une nouvelle vie dans le monde du football et a laissé deux nouvelles infections. Il est à noter que ce samedi également Paulo Dybala et sa petite amie Oriana Sabatini testés positifset toute l’équipe de la Juventus subira de nouveaux contrôles pour exclure davantage de cas de coronavirus en Italie.

Un autre qui a confirmé sa contagion était Wu Lei, la figure du football chinois qui joue pour l’Espanyol à Barcelone. L’équipe catalane a confirmé que six joueurs étaient positifs, mais pour l’instant seul le nom de l’oriental est connu.