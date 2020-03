Le coronavirus pourrait forcer tout le football anglais à jouer à huis clos

Date de publication: jeudi 12 mars 2020 9:35

Le Times rapporte que tous les matches de la Premier League et de la Ligue de football seront joués à huis clos, le gouvernement devant déclencher des plans de lutte contre le coronavirus.

Le journal rapporte qu’une réunion du comité Cobra du gouvernement jeudi matin devrait faire passer sa réponse à la pandémie de la phase «contenir» à la phase «retard». Cela signifie à son tour que le football sera fortement touché par l’interdiction des supporters.

Des matches de Ligue des champions et d’Europa League ont déjà imposé des sanctions similaires, le match PSG contre Dortmund d’hier soir ayant eu lieu dans un stade vide, tandis que la Serie A a annoncé une suspension.

L’affrontement de Manchester City contre Arsenal mercredi soir est devenu le premier match de haut niveau à être victime en raison des craintes entourant le coronavirus après avoir craint que les joueurs d’Arsenal n’aient contracté le virus après avoir été en contact avec le propriétaire de l’Olympiacos lors du match de Ligue Europa le mois dernier.

Le plan d’action pourrait être mis en place une fois que le nombre de cas de coronavirus au Royaume-Uni dépasserait les 500. La nuit dernière, il était de 460.

Le plan d’action comprendra des matches de Premier League et des divisions inférieures déplacées à huis clos; les matchs ne seront pas reportés.

Le rapport affirme que les détenteurs de billets de Premier League pourront diffuser la couverture des matchs, tandis que les supporters des clubs de la Ligue de football pourront regarder sur iFollow.

Les pubs ne seront pas autorisés à montrer des matchs et l’interdiction de montrer les matchs de la Premier League en direct dans le créneau du samedi à 15 heures restera.

Les diffuseurs seront également autorisés à diffuser plus d’un match de Premier League pendant les créneaux télévisés du déjeuner et de l’heure du thé les samedis, dimanches et lundis.

