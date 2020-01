Le coup de foudre de Jay Rodriguez aide Burnley à gagner gros à Man Utd

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 7:55

L’étonnante frappe de Jay Rodriguez a scellé le premier triomphe de Burnley à Old Trafford depuis 1962 alors que les fans de Manchester United exprimaient leur colère contre l’état du club sous la famille Glazer.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont eu tendance à bien réagir aux revers, mais son équipe incohérente a faibli sous les projecteurs mercredi alors que leur saison difficile se poursuivait.

À peine 25 jours après la victoire de United 2-0 à Turf Moor, Burnley a gagné par le même score que Chris Wood et le héros de la ville, Rodriguez, a marqué de chaque côté de la mi-temps pour envoyer United dans un virage serré.

La majorité d’Old Trafford était sur pied lorsque des chants de «levez-vous si vous détestez les vitriers» ont résonné autour du sol après la seconde des Clarets de la soirée.

Les propriétaires et vice-président exécutif Ed Woodward ont été soumis à de nombreux autres chants lors d’une nuit misérable pour United, dont le côté blessé a fléauché après un début prometteur alors que le besoin de renforts en janvier était mis à nu.

Quant à Burnley, cette nuit restera longtemps dans la mémoire.

Ils n’avaient pas réussi à gagner à Old Trafford depuis septembre 1962, mais une superbe frappe de Rodriguez a suivi le premier match décisif de Wood alors que Sean Dyche a pris le dessus sur United pour la première fois.

Les acclamations de Burnley se sont mélangées à des huées United à la fin d’une soirée qui avait commencé assez prometteuse pour les hôtes.

Fred et Andreas Pereira ont eu des demi-chances au début, Anthony Martial perd une belle occasion à la 16e minute lorsqu’il n’a pas réussi à établir un lien révélateur avec un centre d’Aaron Wan-Bissaka.

Diminutif Daniel James a grimpé le plus haut pour rencontrer un autre ballon de l’arrière droit avec une tête que Nick Pope a sauvée, le gardien de Burnley refusant également Fred avant qu’un merveilleux tacle de Charlie Taylor contrecarre Martial hésitant.

Burnley créait peu et Dyche avait des mots à l’air chaud pour Wood sur la ligne de touche. L’international néo-zélandais a mené un effort rapproché à grande échelle peu de temps après et a réussi à faire sourire son manager à la 39e minute.

Ben Mee s’est élevé le plus haut pour hocher la tête sur un coup franc en diagonale dans la surface, Wood devançant Harry Maguire et tirant devant David De Gea. Le défenseur le plus cher du monde a non seulement perdu son homme, mais l’a également joué.

Voyez comment le match a progressé et obtenez toute la réaction des gros matchs via notre Live Center

Pereira a mené les tentatives de niveler avant la pause, mais n’est pas revenu pour la seconde moitié, Mason Greenwood ayant obtenu le feu vert dans le but de changer la dynamique du match.

Mais 11 minutes après le redémarrage, Burnley a écrasé les espoirs de United – et assombri l’ambiance au sein d’Old Trafford.

Rodriguez a joué un doublé intelligent avec Wood et a continué à frapper un coup de pied gauche battant qui a battu De Gea et est entré du dessous de la barre devant le Stretford End.

“Nous voulons que United revienne” les chants ont rapidement commencé, les fans se levant alors que leur mécontentement envers la famille Glazer était clairement exprimé.

Les chansons d’Anti-Glazer et Woodward ont été beuglées avec un enthousiasme renouvelé alors que United tentait de renverser la vapeur.

James est allé près avec une tentative de curling et Mata a envoyé un coup franc après que Taylor a fait tomber Greenwood sur le bord de la boîte. L’arbitre assistant vidéo Graham Scott a décidé contre un carton rouge pour l’arrière gauche après avoir examiné l’incident.

Martial tentait de forcer un but alors que le match entrait dans les phases finales, Greenwood conduisant loin et Luke Shaw voyant un but de tête de consolation de 90e minute écarté pour une faute – une décision avec laquelle le VAR était d’accord.